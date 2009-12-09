

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 11:56

المحور: الادب والفن









مهلا

انه ماء

مجرد الذي أنا

وأنت نعرفه

ماء ..!

غدا ..

إن ظل يمتطي

صهوة العراق

هذا!!

ويجهل الشعب أيضا

معادنهم

شلة الجهلاء ..

سوف تمطر ..

دماً..

وحتماً.

هذه السماء..!



24 ك1 2016