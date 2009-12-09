أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جبهة التحرير الوطني - البحرين - كل التضامن مع الشيوعيين والديمقراطيين في السودان





اخر الافلام











المزيد.....

كل التضامن مع الشيوعيين والديمقراطيين في السودان


جبهة التحرير الوطني - البحرين
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 03:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


جبهة التحرير الوطني البحرانية
أطلقوا سراح الرفيق مسعود الحسن السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني في ولاية الخرطوم وبقية المعتقلين السياسيين.
لقد شنت سلطات البشير الرجعية حملة اعتقالات شملت شخصيات مناضلة معروفة من بينهم الرفيق مسعود الحسن الذي يرزح في المعتقل وهو يعاني من تدهور شديد في صحته دون أن تستجيب السلطات لمطلب الرفيق بعرضه غلى طبيب.
إن هذا التصعيد الإرهابي من قبل نظام البشير الظلامي يشير إلى تنامي المعارضة الشعبية لسياسته المتسلطة ، وإلى الدور القيادي الهام الذي يضطلع به الشيوعيون والديمقراطيون في النضال الشعبي، كما تشير إلى أن النظام لن يفلح في تصفية القوى التي تناضل من أجل سودان ديمقراطي تقدمي.
إننا نعلن استنكارنا الشديد لهذه الحملات القمعية ونضم صوتنا إلى سائر أصوات قوى الحرية والديمقراطية والعدالة في الوطن العربي والعالم التي تطالب بإطلاق سراح الرفيق مسعود الحسن فوراً .
كل التضامن والتأييد للمناضلين السودانيين الذين يتصدّون وبشجاعة لعسف النظام وإرهابه.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
جبهة التحرير الوطني - البحرين

إجمالي القراءات: 130,953
المقالات المنشورة: 32
- في ذكرى السابع من ديسمبر يوم التضامن العالمي مع شعب البحرين
- بيان جبهة التحرير الوطني البحرانية بمناسبة وفاة قائد الثورة ...
- بيان جبهة التحرير الوطني البحرانية حول الجريمة النكراء أمام ...
- نداء من شعب البحرين
- بيان بمناسبة الذكرى الواحدة والستون لتأسيس جبهة التحرير الوط ...
- جبهة التحرير تحيي السابع من ديسمبر
- سياسات اقتصادية واجتماعية متعثرة !
- بيان جبهة التحرير الوطني البحرانية حول الجريمة الدموية في مس ...
- بيان جبهة التحرير الوطني البحرانية بمناسبة عيد العمال العالم ...
- بيان جبهة التحرير الوطني البحرانية بمناسبة يوم المرأة العالم ...
- بيان جبهة التحرير الوطني البحرانية بمناسبة الذكرى 50 لانتفاض ...
- بيان للشعب البحريني
- بيان جبهة التحرير الوطني البحرانية بمناسبة الذكرى ال 60 لتأس ...
- بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية ( الح ...
- بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية ( الح ...
- بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية (الحل ...
- بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية (الحل ...
- الذكرى الستين لتأسيس حزبنا المجيد
- تعزية الجبهة بوفاة المناضل عبدالله خليفة
- بيان بمناسبة عيد العمال العالمي 2014

المزيد.....


أخبار عامة
- رأي: حقائق صادمة.. أسباب تصدير تونس لإرهابيين و"ذئاب من ...
- أكاديمي إماراتي: حالة احباط متصاعدة من مصر خلف الأبواب المغل ...
- أنقرة: لا نساوم أحدا على وضع الأراضي السورية
- -داعش- يتوعد الخليج العربي وتركيا
- بناء جسر يربط روسيا بالصين
- إجراءات أمنية مشددة في أوروبا بالتزامن مع احتفالات اعياد الم ...
- ترمب يعلن عزمه إقفال مؤسسته الخيرية
- الصحافة الإسرائيلية تتناول مجددا اغتيال الزواري
- الطائرة الروسية المختفية: العثور على أجزاء منها في البحر الأ ...
- عيد الميلاد.. القرني بقصيدة "آمنت بالمسيح".. والعر ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوع ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المخطط الاميركي السوري امام الهزيمة الحتمية / جورج حاوي
- عن كوبا وقائد ثورتها الرفيق الراحل فيدل كاسترو / غازي الصوراني
- رأس المال في القرن الحادي والعشرين / توماس بيكيتي
- من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - الكارثة الوطنية فى لحظت ... / سعيد العليمى
- انتخاب ترامب والتوازن العالمى للقوى / محمد حسن خليل
- من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - ليس كل مايلمع ذهبا ! - ... / سعيد العليمى
- الانتقال الديمقراطي / عبد العزيز فجال
- التيارات الفكرية العلمانية في العراق الملكي / سلمان رشيد محمد الهلالي
- الهجرة في عصر الرأسمالية .... / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جبهة التحرير الوطني - البحرين - كل التضامن مع الشيوعيين والديمقراطيين في السودان