

جبهة التحرير الوطني - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 03:28

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









جبهة التحرير الوطني البحرانية

أطلقوا سراح الرفيق مسعود الحسن السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني في ولاية الخرطوم وبقية المعتقلين السياسيين.

لقد شنت سلطات البشير الرجعية حملة اعتقالات شملت شخصيات مناضلة معروفة من بينهم الرفيق مسعود الحسن الذي يرزح في المعتقل وهو يعاني من تدهور شديد في صحته دون أن تستجيب السلطات لمطلب الرفيق بعرضه غلى طبيب.

إن هذا التصعيد الإرهابي من قبل نظام البشير الظلامي يشير إلى تنامي المعارضة الشعبية لسياسته المتسلطة ، وإلى الدور القيادي الهام الذي يضطلع به الشيوعيون والديمقراطيون في النضال الشعبي، كما تشير إلى أن النظام لن يفلح في تصفية القوى التي تناضل من أجل سودان ديمقراطي تقدمي.

إننا نعلن استنكارنا الشديد لهذه الحملات القمعية ونضم صوتنا إلى سائر أصوات قوى الحرية والديمقراطية والعدالة في الوطن العربي والعالم التي تطالب بإطلاق سراح الرفيق مسعود الحسن فوراً .

كل التضامن والتأييد للمناضلين السودانيين الذين يتصدّون وبشجاعة لعسف النظام وإرهابه.