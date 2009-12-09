

محمد العدناني

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:06

المحور: الادب والفن









برد كانون

برد كانون والجبال بيضاءُ

يتساقط الثلج وظلمت السماءُ

بالشقة وحيدا صديقي الكتابُ

أشهاد التلفاز تنقطع الكهرباءُ

وعند المساء يشتد البرد

تفرغ الشوارع وتنعدم الضوضاءُ

اجلسُ قرب منضدة مليئة

بالبلبي والجاجيك وتفاحة حمراءُ

خمرةٌ معتقةٌ بنت العنب

عمرها خمسة عشر شتاءُ

بعد أول كأس يطيرُ

تفكيري لقريتي وفلاحتي السمراءُ

والنخيل بجرف شط العرب

والبواخر وسفن بأشرعة بيضاءُ

وبالنهر الصغير تسبح طفلة

وبساحة البيت دجاجة صفراءُ

تحت النخلة كوخي الصغير

وشجرة النبق اوراقها خضراءُ

بعد الخمرة أغرق بالنوم

تحت الغطاء أتنفس الهواءُ



وفي الصباح خبر التفجيرات

قتلى والجرحى تحتاج الدواءً

ليت الساسة تفكر مثلي

بأحوال الشعب بهذه الأجواءُ

الشتاء قارص في الخيام

مئات الألاف أطفال ونساءُ

بأسم الدين سيطرة كتلٌ

وعصائب كفر وثلاثة رؤساءُ

رؤساء لجماعة هدفهم نهب

واردات النفط ليصبحوا أغنياءُ

وأحزاب وتيارات غدر حمقاء

سرقت الأرامل والأيتام والفقراءُ

برد كانون لا يفرق بين

سكان القصور وخيام جرداءُ

ربي ينصر جيش العراق

لتحرير مدينة الموصل الحدباءُ

