

هرمجدون وفاق أم عداء؟ ج 2

خالد كروم

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 02:25

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







تذكير :_



قدمت فى الجزء الأول من هذة المقالة بعض الاقوال من كتب الإديان الثلاثة ..وأستشهدت ببعض ما صرح به بعضا" من المفكرين وأقوال العلماء .. ووصلت إلي أن ( نهاية العالم ) .. أو ما يطلق عليه معركة نهاية الزمن .. ما هي الأ بعض الخرفات التى وضعت فى إضابير الكتب الدينية والتاريخية التى يشرف عليها المتدينون الذين يؤمنون بالرسل والأنبياء والمرسلون ..



ولكن لم يشرع لنا هؤلاء ماهيت هذة الاحداث والتواريخ .. وربطت فقط بمجموعة من التبوءات التى يطلقها البعض من حين وأخر .. وليس لها تواريخ وأحداث مسلسلة ؟ بل هي فقط عبارة بالأحري عن ( تخمينات ؟) سردها القدماء .. وومن يحكون القصص فى تاريخ الإديان البشرية ..



ولن أعترض على ما أطلقة هؤلاء من تبنؤات كثيرة .. منها أشرطة الساعة .. ومنها ظهور الشمس من مغربها .. ومنها كذلك البنيان .. إي المباني الشاهقة الأرتفاع ؟ الخ .. ولكن لماذا لم يخبرنا هؤلاء إنه ربما سوف يأتي يوما" نشاهد ( شمسين بجوار بعضهم البعض) .. كما حدث من عامين بظهور (2) من الشموس بجوار بعضهم البعض .. فى كوريا .. والصين .. واليابان .. وإمريكا .. وبعض البلدان الاخري ..



بل وظهور كوكب كبير بجوار الإرض بطريقة مفزعة .. وربما لو كان الأعلام سلط الضوء على هذة الظواهر الغير محتسبة لدي البشر .. لحدثت حالة من الفزع والرعب حتي كتابة هذة المقالة .. وربما كان الناس فى الأرض يشككون فى كل شيء .. وتحدث لديهم بلبلة وشعور بالإنهيار الذي قد يصاحبة صراع مسلح بين البلدان .. وربما يصل الى نتيجة لم تحمد عقباها ..



ولم تقتصر هذة الظواهر على مشاهدة كواكب تمر بصورة واضحة بجوار الإرض ؟ التى ظهرت جليا" بصورة ملفتة للإنظار لم تحدث للبشر من قبل .. أو لم يخبرنا أحد من قبل أنه ربما تحدث أشياء قد تغير مفهومنا تماما" .. ولم نكتفي بهذة المسألة فحسب .. بل والظهور المستمر لليوفوة .. أو الأطباق الطائرة التى أصبحت تظهر بشكل يومي فى شتي بقاع الارض .. ووصل الامر إنها تراقب جميع المفاعلات النووية ... وكذلك المنشأت العسكرية التى نعرفها .. والتى لا نعرفها .. ؟!



أذا" المسالة خطيرة للغاية عندما لا تذكر لنا الإديان السماوية ما طبيعة هذة الأشياء .. ولماذا تظهر بصورة غير مرئية ... وبقوة يستحيل أن يقف البشر فى مواجهة أو مجابة هذة الحيوات الاخري التى تستبيح الاجواء الإرضية .. وتراقب البشر على مدار الساعة .. وكأنهم ملائكة يراقبون الإنسان .. كما ذكرت الإديان ..



وكي لا نبتعد عن الموضوع الرئيسي وهو الذي منه سوف نحصل على أجابات كثيرة مما لا نعلمه .. لأن الاديان نفسها لم تذكر لنا إي شيء من قريب أو بعيدة عن هذة الحيوات الاخري .. بل هي إسهبت فى سرد فقط قصص الانبياء بكل ما تحتوية الكلمة من أحداث منذ ولادتهم حتي موتهم .. بل وتصل إلي سرد كل صغيرة وكبيرة فى أدق التفاصيل لهم ... من شراب وأكل وزواج .. ونكاح .. ومرح .. وحزن .. وحروب .. ومظالم .. وكلهم جميعا" من عائلة واحدة ؟!





هرمجدون : أخر بيان .. يا أمة الإسلام



نشر الكاتب .. أمين محمد جمال الدين .. وهو من علماء الازهر .. هذا الكتاب منذ ما يقارب من 25 عام .. وهذا الكتاب ( هرمجدون : أخر بيان .. يا أمة الإسلام ) .. يعتبر الاخير له بعض تنقيح الكتاب الاول .. وقد صدر الكتاب الاول إبان ( حرب أمريكا مع صدام ) .. الكتاب ملئ بالاحاديث الغريبة غير التنبؤات الفاشلة الى حاول الكاتب يسرد نصوص تثبت صحة ما كتبة .. وطبعاً أغلبها نصوص مريبة ومشبوهه .. واحاديث نبوية لم نسمع عنها من قبل .. بل وانا شخصيا" أعتقد أن الكاتب أتي بها من ( التوراة ؟) .. وربما أتي بها من كتب إساطير الإولين ..



الكاتب المغمور كان بيحاول أن يقنع القاريء ان حرب امريكا على العراق هى بداية الحرب العالمية الثالثة... اى بداية النهاية .؟ هذا غير فى النص ظنه (ده وصل انه بيقسم ) ان النهاية سوف تكون فى 2012 .؟! ولآ أدرى ان كان هذا الكلام تأويلات ليس لهـــــا أساس دينيـــا وعلميــا ..، أم وجهة نظر ف خيال الكاتب أم حقيقة ..



فهذا كلام ليس له أساس.. غير علمي... تأويلات تطفلية.! كله عن آخر الزمان وخروج المهدي الخ.. ولكن الغريب فى الأمر أنه أتي بأحاديث كثيرة .. من كتب السيرة .. وأستشهد بكتاب ( البداية والنهاية ) لإبن كثير .. وأظن أغلب مافيه مأخود من المخطوطات العباسية المخية.ظ في عصرنا هذامخافة معرفة الناس بحقيقة الحكام العرب؟!



وقد أعتمد الكاتب بمقولة للرسول محمد(ص) .. وهي :_ " بلغوا عني ولو آية وحَدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" .. ولكن هذا يتعارض مع الاخر وهو :_ أن رسول الله ما ترك شيئاً حدث أو سيحدث إلى يوم القيامة إلا أخبر به صحابته الكرام تفصيلاً بالأسماء والوقائع والأحداث...؟!



فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب وعن حذيفة وغيرهما أن : ( النبي صلى الفجر يوماً ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل ثم صلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضر العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا).. وهذه رواية أحمد ومسلم عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري...



ومع استفاضة العلم بأن النبي .. حدث أصحابه بما كان وما سيكون من أحداث الفتن والملاحم إلا أن من حفظ ذلك عنه رجلان أو ثلاثة على الأكثر من الصحابة، ولذلك قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : ( والله ما أدري أنُسِّى أصحاب رسول الله .. أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعداً إلا قد سماه لنا رسول الله.. باسمه واسم أبيه واسم قبيلته ) رواه أبو داود .



وقد كان حذيفة يقول : ( كان الناس يسألون رسول الله.. عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ) (رواه البخاري في صحيحه)...فنحن إذ نقرر صحة بعض ما أورده الكاتب من علامات الساعة وأخبار الملاحم ... من خلال الأحاديث الثابتة في ذلك ..



إلا أن القسم الأكبر من تفاصيل ذلك مما أورده الكاتب باطل مكذوب.. وقد استغل الكاتب تلك التفاصيل المكذوبة لينزلها على الواقع ...وليفسر بها إجمال الأحاديث الصحيحة وهذا منهج خطأ ... لأنه يوهم أن تلك الأحاديث لا تعني إلا ذلك المعنى الذي أخذه من الأحاديث المكذوبة ... وأنها تمثل الحديث عن واقعنا المعاصر فعلاً ....



ومن بلايا الكاتب العظام : أنه عظم كتاب الكاهن اليهودي ( نوستر اداموس ) ورآه أهلاً للنقل عنه ... حتى قال مؤلف كتاب ( هرمجدون ) : " ونقول إن ما جاء به ( نوستراداموس )... هو من تراثنا المنهوب وميراثنا المسلوب ... الذي سقط منا فالتقطوه .. وجهلناه وعلموه " ( ص :14 ) .



هذا ما يقوله مؤلف ( هرمجدون ) عن كتاب هذا الكاهن... لقد جعله مما استفاده هذا الكاهن من النبي – صلى الله عليه وسلم - ومن الأحاديث النبوية ... التي اطلع عليها هذا الكاهن ... وغابت عن جميع علماء المسلمين !!!



أي طعنٍ في دين المسلمين أعظم من هذا الطعن ؟!! وأي تشكيك في حفظه وبقائه أشد من هذا التشكيك ؟!! ثم هو بذلك زكى كلام هذا الكاهن الدجال أجل تزكية... أو جعله متلقى من مشكاة السنة ! ولذلك فأنه ليس بمستغرب ان نجد التفاف الناس حول هذا الكتاب وغيره لما فيه من غرابة وإثارة ولكن الكتاب مبني على آثار كلها ضعيفة ولا أساس لها فتارة يقول المخطوطة الفلانية وأخرى يقول من الإنجيل .. وهكذا



كما ان كاتب الكتاب قد ذكر في مؤلف سابق ان امة الإسلام ستنتهي في تاريخ كذا ولما مر ذلك التاريخ ولم يحدث ما قاله عاد في الكتاب الآخر.؟ وقام بتعديل الفترة وهكذا ...أمور لا يقبلها العقل ولا أرى بصحتها ولا أرى باقتناء مثل هذه الكتب او تداولها او توزيعها لما تحدثه من إرجاف وتناقل خاطئ .... وبلبلة على الناس وانصح الجميع بالعودة للكتاب والسنة...



والمقصود أن المؤلف جاهل - ولا شك - وواضح كل الوضوح أنه ليس من أهل التخصص فيها ... لا من قريب ولا من بعيد ... ومثله لا يجوز أن يقرأ له في العلم الذي يجهله ... ولا أن نسمح له أن يكتب فيه بل بأن نتقوم بتأديبه وردعه فمثل هذا التلاعب بعقول المسلمين الجهلة بعلوم دينهم...



ميشيل نوستراداموس وهرمجدون .؟!



المنجم الفلكي اليهودي الشهير :_ ميشيل نوستراداموس ... الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي وتوفى سنة 1559م ... والذي كتب رباعيات تنبؤية لأمور مستقبلية وقعت وفق ما أخبر به تماماً .



فقد أخبر في رباعياته عن :_ الحرب العالمية الأولى والثانية ووقعتا فعلاً في التاريخ الذي حدده، كما أخبر عن الثورة الفرنسية وعن ظهور جبابرة سماهم بأسمائهم منهم هتلر ونابليون. ..



وتنبأ بنشوب الحرب العالمية الثالثة وأنها مدمرة وستكون في أوائل هذا القرن وأنها نووية وسيكون فيها حرب بيولوجية وعلى حد تعبيره : ( آية حرب مخيفة ستتهيأ في الغرب، وفي العام التالي سيأتي الطاعون رهيباً على الشبان والعجز والقطعان ) أي قطعان الماشية... كما تنبأ بخروج فتى الرب من جزيرة العرب ( المهدي عليه السلام) ...



هذا العراف نوستراداموس والذي يثق في نبوءاته معظم الأمريكان والأوربيين بل وإن واضعي السياسة هناك يعتمدون عليها في كثير من قراراتهم السياسية والعسكرية ....



هذا العراف وهو طبيب في الأصل لم يأت بما أتى به من باب الكهانة أو العرافة... وإنما هو قد اطلع على مخطوطات إسلامية حصل عليها وورثها من أجداده اليهود.... كما ذكر هو في مقدمة رباعياته... وقد كان أجداده أمناء لمكتبة المسجد الأقصى فأخذوا هذه الموروثات الإسلامية ... فكانت مصدراً رئيساً له في تنبؤاته بجانب موروثات اليهود والنصارى والتي فيها بعض العلم الذي لم يغير ولم يبدل...



ولذلك نعجب إذا علمنا أن ( نوستراداموس ) قد أطلق على رباعياته اسم "القرون" وذكرنا حديث البخاري عن عمر أن النبي أخبرهم بما هو كائن إلى يوم القيامة قرناً قرناً ...وأن ما جاء به نوستراداموس هو من تراثنا المسلمون .؟!



ما أورده " نستراداموس " في إحدى رباعياته، وقد علمنا مصدرها، قال :_ ( في عام القرن الجديد والشهر التاسع ( سبتمبر 2001 ) من السماء سيأتي ملك الموت العظيم ستشتعل السماء في درجة خمسة وأربعين ... وتقترب النيران من المدينة الجديدة العظيمة (نيويورك) في مدينة (يورك)...



سيحدث إنهيار هائل وتؤدي الفوضى إلى تمزيق التوأم .. خلال سقوط القلعة يتداعى القائد العظيم وتبدأ الحرب الثالثة العظمى بينما تحترق المدينة الكبيرة )... انتهى النص... وما بين القوسين فهو من كلامي ...



فانظر إلى أي مدى تمزق البرجان التوأم... وأي تداعٍ وهلع أصاب رئيس أعظم دولة بينما قلعة البنتاجون تتداعى وتحترق.... وهذا ما نعتقده من أدلتنا وكتبنا أن ذلك بداية الحرب العالمية الثالثة ...





محمد عيسى داود وهرمجدون .؟!



تقابلت مع الاستاذ محمد عيسي داود فى مدينة جدة بالسعودية عام 1990 - 1991 .. إبان حرب الخليج .. فى منزل الكاتب ( محمد عزت محمدعارف ) .. صاحب كتاب ( معجزات الشفاء الثوم والعسل والبصل ) .. فى منزل الاخير .. وكنت أنا متوجها" بهذا التاريخ إلي ( الافغان ) للجهاد ضد الروس هناك .. ولكن الظروف هيأت لي مقابلة الأستاذ ( محمد دواد ) .. وكان معه خريطة غريبة وعجيبة تتحدث عن معركة فاصلة بالعراق .. ؟!



وبالفعل نظرت الى الخريطة العجيبة .. وسألت من الذي رسمها ؟ قال إنه ( المهدي المنتظر ؟!) .. وكانت فكرة الجهاد متعلقة بي نظرا" لأني كنت من جماعة ( الجهاد المصرية ) .. وأتبع الفكر الوهابي الذي نطلق علية ( الحكمية ) .. ولكن تعجبت كثيرا" من أقوال الاستاذ داود .. وقلت له من هو المهدي المنتظر .. قال أنا مساعدة .. وسوف احضرة أنشاء الله من ( المانيا ) .. ؟!



والأستاذ محمد عيسي كان قد حضر إلي المملكة كي يطبع كتاب ( المسيخ الداجل يغزو العالم من مثلث برمودا) ..والمطبعة أسمها ( دار الفنون ) وهي فى حي ( الشرفية ) .. حي راق بجدة .. وصاحبها متجنس يمني متزوج من سعودية .. ولكن الغريب فى الامر هو أنه بعد شهر تقريبا" وصل ( المهدي المنتظر ) من المانيا .. وكان حالق رأسه .. وكان يتكلم بلغة غير مفهومة .. حتي أني ضحكت على هيئة عند مشاهدتة .. فقلت له هذا شخص ( مجنـــون ) .. وان كل ما اخبرتنا به هو أوهام ؟ واضغاص أحلام ؟؟



فكان الرد منه أنه قال لو هذا ليس ( المهدي ) سوف أنتحر ؟! حتي صعقنا من هول الكلمة .. وأخبرني محمد عارف أن محمد عيسي ربما يفقد عقلة لأنه يؤمن كثيرا" بأن الظهور فى هذة الإيام .. فسافرت بعدها الي الأفغان .. ومكثت فيها تسع شهور .. ثم عدت خيب الرجاء ؟!



لقد ساق الأستاذ :_ محمد عيسى داود فى كتابة .. أثراً عجيباً في كتابه : المهدى المنتظر على الأبواب في بعض المخطوطات الإسلامية الموجودة في دار الكتابخانة بتركيا تحت مسمى أو تصنيف (3664/ تراث المدينة المنورة) لعالم مدني كان يعيش بالمدينة المنورة في القرن الثالث الهجري وهو ( كلدة بن زيد ابن بركة المدني )... بعنوان ... ( أسمى المسالك لأيام المهدي الملك لكل الدنيا بأمر الله المالك )...



ومما جاء في هذا المخطوط العجيب ما أورد نصه :_ وحرب في بلد أصغر من عجب الذَّنَب، يجمع أهل الدنيا لها، كأنها أغنى بلد أو لم عليها الوالمون. ..



وأمير فيها سَلَّم رايته لزعيمة الشر الآتية من الشواطئ البعيدة الغربية بداية آخر الزمن فتجمع له صريخها من كل الدنيا، وترد له عرش الملك ويخرب عراق في ملاحم بداية آخر الزمن .... ويحارب أمير الذنب الصغير جيوش المهدي... وحان خراب البلد مرة أخرى لأن أميرها سر الفساد … المهدي بقتله ويعود الذنب إلى جسد...



والنص مع غرابته وإثارته لا يحتاج إلى تعليق خاصة أن الجميع شاهدوا وعلموا ما كان من حرب في بلد أصغر من تلك العظمة الناتئة في أسفل الظهر وتسمى عجب الذنب وهي ( الكويت ) ...وهذا حجمها فعلاً بالنسبة لباقي البلاد كالسعودية ومصر والعراق وغيرها ...



وفي نفس المرجع السابق في مخطوط آخر من القرن الثالث الهجري.. لتابعي شامي.. وفي فقرة من ذلك المخطوط النادر ما نصه :( .. وفي عراق الشأم رجل متجبر … و سفياني.. في إحدى عينيه كسل قليل.. واسمه من الصدام... وهو صدام لمن عارضه.. الدنيا جمعت له في "كوت" صغير دخلها وهو مدهون ولا خير في السفياني إلا بالإسلام... وهو خير وشر والويل لخائن المهدي الأمين )...



أصحاب الرايات السود وهرمجدون .؟!



روى نعيم بن حماد بسنده عن محمد بن الحنفية قال : تخرج راية سوداء لبني العباس ثم تخرج من خراسان أخرى سوداء، قلانسهم سود وثيابهم بيض … إلى أن قال : يكون بين خروجه وبين أن يُسلّم الأمر للمهدي اثنان وسبعون شهراً ....



هؤلاء القوم ذوي الريات السود.. أي العمائم السود والثياب البيض ...والترتيب وهم أصحاب الرايات السود من الشيعة الإيرانيين وغير الإيرانيون .. هم أول من سينصر المهدي عليه السلام حين ظهوره ...وهم رجال أقوياء أشداء لو استقبلوا الجبال لهدوها ودكدكوها .. وجعلوا ترابا" تتبخر من تحت إرجلهم الطاهرة ..



وتخبرنا الآثار والاحاديث الصحيحة .. التي جاءت بشأنهم أنه بين بدء ظهورهم وبين ظهور الامام المهدي (ع) ..اثنان وسبعون .. شهرا" .. أو سنة .. أو يوما" ..؟! .. أن الرايات السود الأخيرة في خراسان (إيران)... هي الرايات السود للشيعة الإيرانيين والعراقيون والسوريون ...



وقد كان ظهور "المراجع" بعمائمهم السود وثيابهم البيض محققاً لهذه الآثار ومزيلاً للإشكال الذي كان يمكن أن يقع فيه من ظن ... أن رايات الشيعة السوداء هي التي ستنصر المهدي عند ظهوره... لأن الشيعة هم المنتصرون ( لآل بيت النبوه عليهم السلام ) ... وهم من أوائل من سيحاربون (السفياني) .. المتمثل فى الوهابية السلفية المكفرتية الدعشية ...



روى نعيم أيضاً بسنده عن حفصه بنت عمر ..عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم .. قال: " إذا سمعتم بناس يأتون من قبل المشرق أولو دهاء يعجب الناس من زِيِّهم فقد أظلتكم الساعة ...وروى أبو عبدالله نعيم بن حماد بسنده عن الزهري قال : تقبل الرايات السود من المشرق يقودهم رجال كالبخت المجلّلة أصحاب شعور أنسابهم القرى وأسماؤهم الكنى …



أما كيف ومتى يأتي إليهم الغرب لبدء الملاحم فهذا في :مجئ الغرب براياته لضرب أصحاب الرايات السود ضربة الإرهاب فى الشرق الاوسط .. إي فى العراق وسوريا .. جاءت قوات الغرب بمدمراتها وبوارجها وطائراتها الحديثة جداً وحاملات طائراتها العملاقة.؟!



جاءوا بحجة ضرب قواعد الإرهابيين وهم كانوا يسقطون الأسلحة للإرهابيون لتدمير سوريا .. وتدمير العراق .. وكذلك الدور الاخير كان ضد مصر .. ولكن أنقلب السحر على السحرة ..؟! روى نعيم بن حماد بسنده إلى رجاء بن أبي سلمة عن قبة بن أبي زينب أنه قدم بيت المقدس يتضمن، فقلت له : " لعلك إنما تخاف المغرب ؟ قال : لا، إن فتنتهم لن تعدوهم ما لم تخرج الرايات السود، فإذا خرجت الرايات السود فخف شرهم ... وبالفعل تم الان تحرير حلب وسيتم كذلك تحرير كامل التراب السوري ...



ولكن العجب يزول إذا علمنا أن هذه الآثار هي من قول الرسول الاعظم محمدا" (ص) .. أو من أقوال آل بيت النبوة عليهم السلام .. والذين أخذوها من كلام النبي محمدا" (ص) .. فما أعجب الإخبار عن محاول تدمير العراق وتمزيقة الى دويلات .. طائفية وعرقية ومذهبية .. وكذلك محاولات تدمير سوريا وتقسيمها ..





أقوال العلماء والرؤساء والكتاب المقدس وهرمجدون .؟!



لقد أوردت فى المقال الأول طائفة من أقوال العلماء والرؤساء والمفكرين .. وسوف أسهب مرة أخري فى أقول أخرين من باب الإشارة وبيان معتقدهم .. محسوبين على الغرب وهم :_ يقول "رونالد ريجان" الرئيس الأسبق لأمريكا : "إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرمجدون".. ويقول "جيري فولويل" زعيم الأصوليين المسيحيين : "إن هرمجدون هي حقيقة إنها حقيقة مركبة.. ولكن نشكر الله أنها ستكون نهاية العامة"...



إن الحدث الذي يوصف عادة بـ "نهاية العالم" مذكور في رسالة بطرس الثانية 3: 10 "تَزُولُ السَّمَاوَاتُ بِضَجِيجٍ، وَتَنْحَلُّ الْعَنَاصِرُ مُحْتَرِقَةً، وَتَحْتَرِقُ الأَرْضُ وَالْمَصْنُوعَاتُ الَّتِي فِيهَا". ...



هذه خاتمة سلسلة من الأحداث تسمى "يوم الرب"، أي الوقت الذي يتدخل فيه الله في التاريخ البشري بهدف الدينونة.... في ذلك الوقت، فإن الله سوف يدمر كل ما خلقه "السماوات والأرض" (تكوين 1: 1)...



إن ميعاد هذا الحدث، وفقاً لأغلب مفسري الكتاب المقدس، هو في نهاية فترة ألف عام تسمى الألفية. خلال هذه الألف سنة، سوف يملك المسيح على الأرض كملك في أورشليم، ويجلس على كرسي داود (لوقا 1: 32-33) ويحكم في سلام ولكن "بقضيب من حديد" (رؤيا 19: 15)...



في نهاية الألف عام، سوف يفك الشيطان من قيوده، ويهزم مرة ثانية ويلقى في بحيرة النار (رؤيا 20: 7-10). ثم بعد يوم الدينونة، تحدث نهاية العالم الموصوفة في بطرس الثانية 3: 10. يخبرنا الكتاب المقدس عدة أمور عن هذا الحدث.



فهو أولاً سيكون كارثي في مداه. فتشير "السماوات" إلى الكون المادي – النجوم والكواكب والمجرات – التي ستنحل في إنفجار عظيم، ربما يكون تفاعل نووي أو ذري يحرق كل المواد التي نعرفها ويقضي عليها....



كل العناصر التي يتكون منها الكون سوف تذوب في "نار متقدة" (بطرس الثانية 3: 12). وسيكون هذا حدثاً صاخباً مدوياً، يوصف في ترجمات مختلفة بأنه "زئير"، أو "صوت عظيم"، أو "إصطدام رعدي". لن يكون هناك شك حول ما يحدث. سوف يراه الجميع ويسمعونه لأن الكتاب يقول أيضاً أن "الأرض وما عليها سوف تحترق".



ثم بعد ذلك، سيخلق الله "سماء جديدة وأرض جديدة" (رؤيا 21: 1)، يكون فيها "أورشليم الجديدة" (الآية 2)، عاصمة السماء، مكان القداسة الكاملة، التي ستنزل من السماء إلى الأرض الجديدة....



هذه هي المدينة حيث سيعيش القديسين – الذين كتبت أسماؤهم في "سفر حياة الحمل" (رؤيا 13: 8) – إلى الأبد. يشير بطرس إلى هذه الخليقة الجديدة بأنها "مسكن الأبرار" (بطرس الثانية 3: 13).



ربما يكون أهم جزء من وصف بطرس لذلك اليوم هو سؤاله في الآيات 11-12 "فَبِمَا أَنَّ هَذِهِ كُلَّهَا تَنْحَلُّ، أَيَّ أُنَاسٍ يَجِبُ أَنْ تَكُونُوا أَنْتُمْ فِي سِيرَةٍ مُقَدَّسَةٍ وَتَقْوَى؟ مُنْتَظِرِينَ وَطَالِبِينَ سُرْعَةَ مَجِيءِ يَوْمِ الرَّبّ"....



يعرف المؤمنون ما الذي سيحدث، ويجب أن نعيش بطريقة تعكس هذا الفهم. هذه الحياة ستمضي، ويجب أن يكون تركيزنا على السماء الجديدة والأرض الجديدة التي ستأتي...



يجب أن تكون حياتنا "المقدسة والمرضية لله" شهادة لمن لا يعرفون المخلص، ويجب أن نخبر الآخرين عنه حتى يهربوا من المصير الرهيب الذي ينتظر من يرفضونه...



نحن ننتظر بتوقع وترقب "ابْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ، الَّذِي أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتِ، يَسُوعَ، الَّذِي يُنْقِذُنَا مِنَ الْغَضَبِ الآتِي" (تسالونيكي الثانية 1: 10).



راجع :_ ماذا يقول الكتاب المقدس عن نهاية العالم؟..



الرابط :_ https://www.gotquestions.org/Arabic/Arabic-end-of-the-world.html





يتبع ج 3









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