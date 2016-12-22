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صفقوا معي للنائب الكويتي الوطني الغيور عبد الحميد الدشتي


اياد حلمي الجصاني
الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 22:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    




في اللغة الالمانية عند النمساويين مثل شائع يقول : " اذا ما تمتع الحمار بالترف والنعيم وشبع سيطمع بالذهاب للرقص على ساحات الجليد " . ان ما ذكرني بالمثل النمساوي هذا هو الغباء الذي تمثل في الحكم الصادر على النائب الكويتي عبد الحميد الدشتي بالسجن لمدة عشر سنوات كما نقلت صحيفة الاتحاد الاماراتية هذا اليوم . نعم في الاتحاد الاماراتية ولم اجد له اثرا في الصحف الكويتية مثل القبس والسياسة والانباء هذا اليوم . ولا شك ان القارئ يتذكر مقالتي بعنوان " حيوا معي النائب عبد الحميد الدشتي " الذي اعلن رفضه دخول الكويت الحرب على اليمن بقيادة السعوديين وكيف انتهى امر الرفض الى " هوشة " اي عراك على الطريقة الكويتية داخل البرلمان الكويتي بالعقل في حينه . ولقد بات من المؤكد فشل هذه الحرب الجائرة على اليمن وسنرى اندحار التحالف بقيادة السعودية بعد تحرير حلب وانتصار سورية وتحرير الموصل وانتصار العراق على قوة الارهاب المدعومة من السعودية وبقية دول الخليج . واليوم وبعد اكثر من عام تُصدر المحاكم الكويتية حكما جائرا على النائب الوطني الغيور عبد الحميد الدشتي بالذات وليس على النائب وليد الطباطبائي المثير للجدل والمدعوم من قوة الارهاب كما لو انها تريد ان تدعم فيه ديموقراطية الكويت الزائفة وتذهب بعيدا عن الحفاظ على مصالح الشعب الكويتي ومستقبل ابنائه . واعتقد ان ما يصدر من مثل هذه الاحكام في الكويت اليوم ما هو الا انعكاس للتمتع برخاء دولة الرفاه قصيرة العمر والجبروت الفارغ وعدم الشعور بالمسئوولية بل والخضوع المشين لعبودية وضغوط القوى السعودية التي يدين لها حكام الكويت بالولاء . الكويت مقبلة على مرحلة حرجة جدا ان طال الزمان او قصر وحكومتها وحيدة في مجال التصدي للخلايا المختلفة واهمها السعودية التكفيرية الوهابية الارهابية المتربصة بالكويت وبالنتيجة سيذهب الكويتيون للرقص على ساحات الارهاب القادم الذي سيساهم في الاطاحة بدولتهم الصغيرة التي تنبأ حتى حكام الكويت انفسهم بزوالها.
1- محكمة كويتية تقضي بحبس دشتي 10 أعوام للإساءة للسعودية ... صحيفة الاتحاد الاماراتية في 22 ديسمبر 2016
2- حيوا معي النائب الكويتي عبد الحميد الدشتي في 3 حزيران 2015.
3- لماذا اصبحت دولة الرفاه في الكويت غير قابلة للاستمرار ؟ في 1 نوفمبر 2013
4- انتكاسة الديموقراطية في الكويت : ازمة عابرة ام مازق حقيقي ؟ في 18 نوفمبر 2012
5- تحديات كارثية ناقشها مؤتمر وحدة الخليج وشبه الجزيرة العربية في الكويت في 2 فبراير 2013
6- وراجع ايضا مقالة زهير شنتاف بعنوان " صحوة الخلايا السعودية النائمة لاحراق الكويت في صحيفة صوت العراق بتاريخ 22 اكتوبر 2012 .

× عضو نادي الاكاديمية الدبلوماسية - فيينا





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اياد حلمي الجصاني

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - اياد حلمي الجصاني - صفقوا معي للنائب الكويتي الوطني الغيور عبد الحميد الدشتي