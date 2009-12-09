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جلستُ


محمد العدناني
الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 22:09
المحور: الادب والفن
    


جلستُ
جلستُ وصوت أليسا تغني
ياريت جميلة الكلمات والألحان
بيرةٌ مثلجةٌ وسمكةٌ مشويةٌ
وعنقودُ عنب وحبات رمان
وتطير أفكاري كالعصفور حرةٌ
تقلبُ صفحات ذكريات زمان
زمان الشباب ببساتين النخيل
قرب النهر ساعات نعسان
نعسان أنتظر صوت مجهول
وتمر فلاحتي مرور الغزلان
غزالية العنق واسعة العينين
أنفاسها عطر الياسمين والريحان
وتعود ونجلس تحت النخلة
نتبادل همسات أشواق الحنان
حنانٌ لأيام ربيع العمر
وأتحسر بخريف العمر والأحزان
أحزان الشعب وظلم الحكام
وإنتشار الإرهاب وإحتلال الأوطان
وغدى الوطن مسرح للتفجيرات
تحرق اليابس والأخضر بالطغيان
طغيان كتل ٌ وعصائبُ كفرٌ
وتيراتُ حقد وظلم الإنسان
الإنسانُ يسرق مال اليتيم
وينهبُ خيرات البلاد بالأطنان
بناتُ الرئيس مستشارات ديوان
الرئاسة ويتقاسمون المناصب ألوان
ووزارتي الأمن بدون وزير
والبرلمان كتلُ واحزابُ الشيطان
تحرير الموصل على الأبواب
ويفر داعش يطير كالذبان
جيش العراق والحشد الشعبي
والبيشمركه حماة الجبال والوديان
وساحة التحرير برلمان الشعبُ
لتحقيق العدل ونشر الأمان
يارب إنصر الشعب لتحقيق
الحرية والسلام بحق القرآن





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محمد العدناني

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