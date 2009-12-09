

الفرق بين الفدائي والارهابي ..

عمرو اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 02:26

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







من البديهيات أن مقاومة الاحتلال هو واجب وطني وهو حق مشروع تكفله كل الشرائع السماوية والمواثيق الدوليه .. هو واجب وحق وطني .. واجب علي كل مواطن يحمل جنسية اي بلد محتل بصرف النظر عن ديانته ..

ولكن كيف تكون المقاومة ولمن توجه ..

أولا المقاومة في الأساس هي عمل سياسي .. لها هدف واضح وهو الحصول علي الاستقلال و الحرية وحق تقرير المصير .. وتستخدم وسائل متعددة للوصول الي هذا الهدف عبر وسائل سياسية وأعلامية وعسكرية ..

والعمل العسكري وإن كان ضروريا إلا أنه كان وسيظل الخيار الأخير لأي شعب للوصول الي الهدف المرجو ..

لأن الحياة البشرية التي وهبنا الله أياها ليست شيئا هينا نضحي بها دون هدف واضح وخطة واضح ..

والفدائي عندما يخطط للقيام بعمل عسكري ضد قوات المحتل ورغم شجاعته واستعداده للتضحية بحياته فهو يخطط في نفس الوقت للحفاظ علي حياته أن أمكن وحياة زملائه من الفدائيين وحياة الأبرياء من المدنيين الذين قد يتواجدون في المكان ..

هكذا قاوم المصريون قوات الاحتلال الانجليزي في القناة .. وهكذا كانت العمليات الفدائية في سيناء أثناء حرب الاستنزاف وبعدها ... وهكذا قاوم الفرنسيون قوات الاحتلال النازي اثناء الحرب العالمية

العمل الفدائي هو عمل شجاع وليس عشوائي .. هو عمل مدروس ومخطط ومن أهم أهدافه هو محاولة الحفاظ علي حياة المجموعة الفدائية وعدم توريط المدنيين والتركيز علي الآلة العسكرية للمحتل من جنود ومعدات ..

اما من يفجر نفسه بدون هدف واضح ويصيب من المدنيين و اهل البلد اكثر مما يصيب من قوات الاحتلال .. ومن يستهين بالحياة البشرية سواء حياة من يقوم بالعملية نفسها وحياة من يتواجدون في المكان من أبرياء .. فهو أرهابي حتي لو كان هدفه نبيلا .. ومن يفجر الكنائس والمساجد الشيعية ويقتل للأختلاف في المذهب أو لفرض أجندة سياسية ليست لها علاقة بالاحتلال .. من يقتل لأغراض سياسية فهو أرهابي ..

لقد قاوم الشعب المصري الأنجليز في قناة السويس عبر كتائب الفدائيين أسلامية ويسارية ووفدية .. ولكنهم لم يقتلوا مدنيا بريطانيا رغم ان شوارع القاهرة كانت تعج بهم ولم يخطفوا صحفيا ولم يحاولوا تفجير محطات القطارات في لندن وقاوم الاحتلال الصهيوني الاسرائلي لسيناء بأعمال فدائية وليست أرهابية في الفترة بين 67 و 73 .. هاجم الآلة العسكرية للمحتل حافظ علي حياة المدنيين من الجانبين .. .. ولم يهاجم السفارات ولم يفخخ القطارات

أن أي مقاوم يستهدف الآلة العسكرية للمحتل وجنوده في العراق أو فلسطين أو أي مكان في العالم فيه احتلال هو فدائي له كل احترام ليس فقط بين أبناء وطنه ولكن حتي في نفوس قوات الاحتلال نفسه .. أما من يفجر السيارات المفخخة في الشوارع والأسواق دون أي أعتبار لأرواح الابرياء من المدنيين و أهل البلد .. ومن يفجر الكنائس والمساجد والحوزات ويقتل كل من يختلف معه سياسيا بحجة أنه متعاون مع الاحتلال دون دليل سوي الاختلاف في المذهب أو الدين أو التوجه السياسي فهو أرهابي .. مهما رفع راية المقاومة والدين

وأهم أنواع المقاومة هو العمل السياسي المدروس جيدا والذي يستخدم آليات المجتمع الدولي للوصول الي نفس الهدف العسكري دون التضحية بالأرواح .. ولعل أهم مثال علي ذلك هو استرجاع طابا من خلال التحكيم الدولي و العمل القانوني العظيم الذي قام به جهابذة مصريون في القانون ..

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أما أسوأ أنواع الارهاب و أحقر أنواعه فهو العنف الذي يمارس بغرض التغيير السياسي لحاكم أو نظام حكم .. العمل السياسي هو عمل سلمي في الأساس .. عبر آليات المجتمع المدني .. وعبر التظاهر ووسائل الأعلام وحتي العصيان المدني ولكن ليس عبر العنف والسيارات المفخخة والاغتيالات .. قد نختلف مع اي نظام حكم .. ولكننا ندعو ونحاول تغييره سلميا .. وليس بالقتل والتفجير .. قتل السادات هو أرهاب .. واغتيال باقر الحكيم في العراق أرهاب .. وتفجير السيارات في الرياض وجده وغيرها أرهاب .. وقتل السياح في الأقصر أرهاب وتفجير قطارات مدريد أرهاب .. وتفجير السفارات أرهاب .. وتفجيرات طابا أرهاب .. قتل و أصابة العشرات في أي عملية انتحارية هو أرهاب ومن قام بها سيصلي نار جهنم باذن الله .. ومن خطط لها ومولها هو مجرم بكل ما تحمل الكلمة من معني ويجب ان يحاسب ويحاكم علي جريمته الشنعاء

هذا هو الفرق يا سادة بين الفدائي و الأرهابي .. الأول يستحق الاحترام ويجب اعتباره شهيدا أن مات وهو يقاوم والثاني يجب أن يدان ويقبض عليه ويحاكم ويعاقب مهما حاول أن يخدعنا بشعارات الجهاد والدين ..

لهذا يعتبر الكثيرون في العالم جيفارا بطلا حتي في أمريكا نفسها .. ويعتبر العالم كله الظواهري الذي تحول من مهنة انقاذ الأرواح الي مهنة ازهاق الأرواح ارهابي .. فهل نفهم ونعي الفرق بين الفدائي و الارهابي ..

لنا الله وأعاننا علي من يقتل أبنائنا باسم الدين والله و الدين منه براء .. ..









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