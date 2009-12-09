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المسرح المسيحي في العراق. دراسة توثيقية


نبيل عبد الأمير الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 21:09
المحور: الادب والفن
    


صدر عن دار الشؤون الثقافية لوزارة الثقافة والاعلام / العراق/ بغداد. للأستاذ الدكتور علي محمد هادي الربيعي كتابه الموسوم (المسرح المسيحي في العراق. دراسة توثيقية), الكتاب يقع في (407) صفحة من الحجم الوزيري, ذات طباعة جيدة. كما صدر له نفس الكتاب عن مؤسسة دار الـصادق الـثقافية – بابل/ العراق.
الكتاب يتضمن مقدمة واربعة فصول, وملحقان هما مسرحية (كومدية آدم وحواء), ومسرحية (كومدية يوسف الحس)و وملحق لأشهر القصاصين المسيحيين العراقيين في مرحلة التأسيس للمسرح. وفي المقدمة ص5 يذكر الدكتور الربيعي قائلاً (مسيحيو العراق وطنيون ،وهم من سكانه القدامى ، واستوطنوا فيه منذ أقدم العصور), مما يؤكد عراقـة انتماء المسيحيين الى بلاد الرافدين, ويتمتعون بصفة وطنية خالصة لتربة العراق. ثم ذكر الدكتور الربيعي بشيء من التفصيل عن بـداية وجود المسيحيين في العراق بعد منتصف القرن الاول الميلادي ، وعن احوالهم طيلة قرون مختلفة ، ولهم اسهامهم الثقافي والفكري والعلمي ، ولاسيما في مجال المسرح ، ويعلل الدكتور الربيعي في ص8 من الكتاب تبني المسيحيين لفكرة ضرورة وجود المسرح انطلاقا من مبدأ ان المسيحية تعنى (بابراز درامية العالم والضمير البشري ، وان تاريخ البشرية ليس في نظرها الاَ مأساة تنتهي بالصليب وآلامه ، والعالـم عـبارة عن مسرح ذي ثلاثة مناظرهي : السماء (الفردوس والارض والجحيم ). وانطلاقا من هذه الرؤى نهض رجال الدين الى حمل الفن المسرحي الى مدارس العراق وكنائسه بعدما وجدوا فيه مبعثا تربوياً وتعليمياً واخلاقياً نجحوا في مسعاهم ،وراحوا يمارسونه تأليفا وتعريبا واخراجا وتمثيلا.).
والدكتور الربيعي عرفته عن قرب كأخ وصديق يمتلك ايماناً خالصاً بمتابعة وتوثيق وارشفة تاريخ المسرح في العراق من خلال تخصصه في هذا المجال, فقد ارخ تاريخ المسيحي واليهودي وتاريخ المسرح في بابل ، ولم يكن انجاز هذا العمل بالشيء اليسير، الا ان حبه لفن المسرح ألهمه الصبر على تحمل عناء اتمامه ، وتقديمه للمهتمين بهذا المجال. وللدكتور الربيعي اهتمام ومتابعة الاصدارات لجميع المجلات والجرائد العراقية في العهود السابعة والتي تتناول موضوعات فكرية وثقافية وادبية ودينية .





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نبيل عبد الأمير الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نبيل عبد الأمير الربيعي - المسرح المسيحي في العراق. دراسة توثيقية