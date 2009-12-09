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بيروت الروح


آمنة الحاج
الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 18:51
المحور: الادب والفن
    


انا من بحر بيروت
يحملني الموج الى شواطيء المساء
على ضفاف عينيها يغني القلب
اغنية عصماء
ظلالها المتيّمة تمشي على سواحل الشعر
كغادة هيفاء
تختال في غنج حتى عيون السماء
بيروت يا سلافة المدن
ياحاضرة الروح
تطوف بي عيناك نحو غد ابهى
ترقص امواج بحرك على ناصية صباحاتي
أضواؤك الفاتنة تبرق في جداول احتمالاتي
من وراء الغيم تجرفني همسات شوارعك الفاتنة
ترحل بها بعيداً نحو صخب الأحياء
ترقب أملاً يطلّ من نافذة المستقبل
لنلملم اشلاء المطر الساقط على زوايا بعيدة
عند طلوع الغروب
يرقب القمر شمساً تطلع من قلب الخيبات
ليكتمل البدر
###
اقطف أمنيتي الهائمة على شرفات اللحظة
القي بها نحو عينيك الباسمتين
يهتف قلبي لمراياك
احث القلب الى موسيقاك
اقترب من ومض البروق
هذا الليل عقيم
يسحل كلماتي خلف ساعاته اللائبة
غداً يجيء الصباح
لتبلغ اصواتنا عنان بيروت
سيجيء الصباح





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آمنة الحاج

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