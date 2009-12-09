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أعجب العجائب في أمسية اشهار روايتي!


محمود شاهين
الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 22:59
المحور: الادب والفن
    


أعجب العجائب وأغرب الغرائب وأطرف الطرائف أن دكتورا جامعيا رأى أن الملك لقمان بطل الرواية إلهاً، بعد قراءتين للرواية استمرت احداهما لثلاثة أسابيع حسبما قال ، ليكتب مقالا نقدياً يفصفص فيه عظام الرواية ، مع أن كل ما في الرواية من ألفها إلى يائها يشير إلى أنه ملك يحمل مفهوما خاصا للخالق وأنه يبحث عنه لعله يلتقيه ليتأكد من صواب فهمه ، حتى أن الفصل الأخير في الرواية يحمل عنوان " الملك لقمان يذهب في المطلق الأزلي " وجاء فيه على لسان الملك متوسلا إلى الله " إلهي وأنت وجهتي وجاهي، ونوري وخلاصي ،أتوق إليك ، أتوق إلى حقيقتك ، أتوق إلى مطلقك اللانهائي ، فخذني إليك يا إلهي .. إلى آخر النص ) فهل يذهب الملك في المطلق وهو بذاته مطلق ، وهل يتوسل إلى الله وهو بذاته إله كما رأى الدكتور؟ وإذا كان إلها لماذا أطلق عليه صفة الملكية وليس الألوهية ؟
ترى هل قرأ الدكتور الرواية قراءة عميقة فعلا ؟ وهل اعتقد أنه سينجح في استغبائي واستغباء القراء والحضورأيضا- ومعظمهم من الكتاب وأساتذة الجامعات - بالدكتوراة غير القابلة للشك من حيث ثقافة حاملها! بحيث نقتنع بما سيقوله ؟
اكتفيت خلال دفاعي عن روايتي، بأن ذكّرته في الأمسية على مسمع الحضور بأن الملك لقمان ليس إلهاً ! مما حدا بالدكتور يوسف ربابعة الذي قدم رؤية مختلفة للرواية وكان يجلس إلى جانبي، إلى الهمس لي ( ذبحتنا )!
طلب إلي ذات يوم أن اقدم مؤلفاتي لجامعة روسية في محاولة لنيل الدكتوراة ، فاعتذرت مخافة أن أرى نفسي وقد اختتمت المعرفة التي لا تختتم إلّا عند الحمقى !
ومن الجدير بالذكر أن رابطة الكتاب الأردنيين قد كرمتني بمنح درعها لي بعد الأمسية التي أقيمت في الرابطة .





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محمود شاهين

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمود شاهين - أعجب العجائب في أمسية اشهار روايتي!