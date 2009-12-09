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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مريم عبد المجيد بورداد - قطع غيار


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قطع غيار


مريم عبد المجيد بورداد
الحوار المتمدن-العدد: 5699 - 2017 / 11 / 15 - 03:47
المحور: الادب والفن
    


قلبي قطع غيار ..
نبضاته الرخيصة للبيع..
من يريد نبضة قبل الاحتضار ..
مهلا ..
ساعرضه خردة بالمزاد العلني ..
الا اونا ..
الا دوي،..
الا تري ..
صمت .. كئيب ..
لا مشتري ..

بزمن التهافت .. المنهار ..
من يشتري بقايا امرأة ..
على رصيف الجرح ..
تذوي ..
ماضيها جحيم ..
و حاضرها نار ..
تعوي ..
حولها الذئاب الاشرار ..
من يشتري ..
اذن .. مضطرة ..
اعلن اسمي للايجار ..
الا اونا ..
الا دوي ..
الا تري ..
حتى للكراء ..
لم اجد المكتري..





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مريم عبد المجيد بورداد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مريم عبد المجيد بورداد - قطع غيار