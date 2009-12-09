أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - زينة بن سعيد - كيف؟


اخر الافلام











المزيد.....

كيف؟


زينة بن سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5698 - 2017 / 11 / 14 - 14:47
المحور: الادب والفن
    


كيف أكون مرّة واحدة:
أسرارا محكمَة
ووضوحا مؤذيا؟
...





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
زينة بن سعيد

إجمالي القراءات: 55,184
المقالات المنشورة: 41
- كتبتُ ملاحظة قبل البدء (2) ...
- كتبتُ ملاحظة قبل البدء...
- حتى لا أنسى!
- فكرةٌ عنيفة...
- أ.ر.ض_ق.ا.ر.س.ة ...
- تَربيتة!
- نزيفٌ لا يكفيه كفّ!
- ! ...
- لم أعد أصيغُ العناوين...
- تقويمٌ جديد للخاطر!
- أنا أقصيتُ يدي!
- قلبك: رصيفاً للعابرين...
- لا أحد كلّ أحد!
- أحرارٌ، بالوحدة، بالنسيان.
- لا شيء!
- أممم...
- تلويحة (2) -كما تقول صديقتي-
- دمعة جيب!!
- هيا نتدحرج!
- تلويحة (كما تقول صديقتي)

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- موغابي يلزم الصمت..بوادر انقلاب عسكري على أكبر رؤساء العالم ...
- حزب موغابي يتحدى تهديدات الجيش
- ايقاف شيرين عن الغناء بتهمة الاستهزاء بمصر
- على قاعة الجواهري في اتحاد الأدباء .. جواد الأسدي عن -الجمال ...
- إيقاف شيرين عن الغناء بتهمة -الاستهزاء بمصر-
- تذاكر افتراضية في روسيا لأول مرة
- كاظم الساهر والموسيقار العالمي ياني يشعلان شتاء جدة والرياض ...
- كاظم الساهر والموسيقار العالمي ياني يشعلان شتاء جدة والرياض ...
- رئيس وزراء اسبانيا يدعو إلى هزيمة الانفصاليين في انتخابات كا ...
- وزير العدل يتباحث بأديس أبابا مع مفوضة الشؤون السياسية للاتح ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - زينة بن سعيد - كيف؟