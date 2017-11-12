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أنا لا أُغادرُ موجتي…


كامل راهي مرزوك
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 17:47
المحور: الادب والفن
    


أنا لا أُغادرُ موجتي…
••••••••••••••••••••••••••••••••أيّها العالَمُ المبهورُ بالفناء ! أنا لا أُغادرُ موجتي ؛ هذا شِراعي ، وهذي سفينتي ؛ أصلُ الشاطئَ الذي لن تسبقني إليه ؛ لأنّي يقين . دُوارُ البحرِ لن يُعييني ؛ لن يوقفَ إرادتي ؛ أنا البحّارُ الذي يهتدي بالنجوم ؛ يعرفُ الطريقَ نحوَ المجد ، نوحٌ يعبُرُ الطوفان ؛ أنا الإنسان . أيّتها المجرّةُ ، لن أتيه ، لن أحيد ، لن أخشى غابةَ الشيطان . العرّافةُ تاهت في بحرِ الفِنجان ؛ لم تعد تقرأ ؛ هي في وجوم ؛ ماهذا الضجيج ؟! لاتدري أنّي عبرتُ مارأت ، عبرتُ ماعرفت ؛ ذات يومٍ من أبيها ؛ استذكرت ؛ يوقفُكِ البحّارُ لن توقفيه ! سيمضي ولستُ أرى ! ولن تريه ! لقد عبَرَ نحوَ الشمس ؛ فلا خُطوطَ تبين ؛ هو يقرأ الخطوات ؛ هو العابرُ ، هو الوصول . عادت لوعيها ؛ سألته : هو أنت ؟! قالَ : نعم… ومضى والعيونُ ابتسام ؛ تحكي الرضا بالحياة ؛ في سبيلِ الإشراق ، مرحبا أيّها النور !
••••••••••••••••••••كامل راهي مرزوك - العراق•••





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كامل راهي مرزوك

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كامل راهي مرزوك - أنا لا أُغادرُ موجتي…