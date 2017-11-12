

ميلينا مطانيوس عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 01:49

المحور: الادب والفن









"مداعبات ما بعد التجلي"

مسرة إلا دقيقتين

وجنوحه ما بين تروقة وسرة.

بين أناي ورائحة اللوتس

أتعثر

كرشة سكر

وشقية أطول من الوقوع

في لذة الجريمة.

هل جربت أن تمزج الغصة

بالدم

أتسألني كم هو رضابي حلو؟

في الحقيقة يا سيدي

أريد أن أصلب أمامك

وأريد أن أبتاع من حفيظتك

قدرا

آه كم تتوق قصيدتي للنشوة

وكم من التفاح ينضج في ملاءتي

صبرا

وكم وكم صداك أهوى