التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شه مال عادل سليم - تورط (حيدر العبادي ) بارتكاب جرائم الإبادة ووجرائم الحرب
|
|
تورط (حيدر العبادي ) بارتكاب جرائم الإبادة ووجرائم الحرب
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
إياد جمال الدين ... يغرّد خارج السرب ويسوّق للباطل
- عن اي دستور تتحدثون ؟
- السيد حيدر العبادي يخرق الدستور
- ناكر الجميل
- رحلت المناضلة حمدية مصطفى احمد ...ولكن
- أنا وأيلول في الذكرى السنوية لاستشهاد المناضل ( عادل سليم ) ...
- الزميل الصحفي (هوشنك كريم) يتلقي تهديدا بالقتل على الهواء
- عندما تتكلم الوثائق الصدامية ...!!
- شهادتي في قضية العميل ممو الجزء الأخير
- شهادتي في قضية العميل ممو ( الجزء السابع )
- شهادتي في قضية العميل ممو ( الجزء السادس)
- شهادتي في قضية العميل ممو الجزء الخامس
- شهادتي في قضية العميل ممو الجزء الرابع
- شهادتي في قضية العميل ممو الجزء الثالث
- شهادتي في قضية العميل ممو ( الجزء الثاني )
- شهادتي في قضية العميل( ممو )
- هذا هو ترامب .. أين نحن ؟
- بيان إلى الرأي العام
- جلسة دردشة مع عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ( 3 3 )
- جلسة دردشة مع عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ( 2 3)
المزيد.....
- كساد في كردستان بعد الخلاف مع بغداد
- أسباب انهيار -مملكة العدالة-
- ملك المغرب يصل قطر في أول زيارة له بعد الأزمة الخليجية
- آبل تصلح إحدى أهم مشاكل آيفون
- في سابقة تاريخية.. حاملة طائرات أمريكية تتوجه إلى فيتنام
- هزة أرضية تضرب العاصمة العراقية بغداد ومناطق أخرى
- 50 مدنيا.. حصيلة قتلى قصف روسي شرق سورية
- المرصد السوري: مقتل عشرات المدنيين في قصف مدفعي وجوي في محاف ...
- ?عن مفهوم الطغمة المالية وجدل مهدي عامل مع فواز طرابلسي
- ساسنوفيتش تنعش آمال بلاروسيا في الفوز بكأس الاتحاد
المزيد.....
- العلمانية وحقوق الإنسان / محمد الحنفي
- نقد النساء / نايف سلوم
- الثقافة بين طابع المساءلة وطابع المماطلة / محمد الحنفي
- هل يمكن اعتبار الجماعات المحلية أدوات تنموية ؟ / محمد الحنفي
- أوزبر جبرائيل- تفسير رواية عزازيل / نايف سلوم
- توءمة ملتصقة بين الحزب الشيوعي والتجمع / مصطفى مجدي الجمال
- المُفكر والفيلسوف الأممي -صادق جلال العظم-: تذكرة وذكرى لمرو ... / عبد الله أبو راشد
- جذور وأفاق بنية الدولة / شاهر أحمد نصر
- حوار مع أستاذى المؤمن / محمد شاور
- مسمار في جدار الذاكرة / رداد السلامي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شه مال عادل سليم - تورط (حيدر العبادي ) بارتكاب جرائم الإبادة ووجرائم الحرب