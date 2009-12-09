أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فائق الربيعي - مِنْ مَكانٍ آخر


اخر الافلام











المزيد.....

مِنْ مَكانٍ آخر


فائق الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 16:50
المحور: الادب والفن
    


منذُ لحظاتي الأولى حينَ قـَبـَّـلتُ وجهَ الارضِ باكياً
وحواري لنْ ينقطع مع الأيام والسنين
وما زلتُ متكئاً على قلمي وأسيرُ حيثما سارتْ حريتي
وقد تجاوزتْ بي الستون صبراً وإحتمالاً ورغبة ً
كي أعتق الايماءَ من الكلمات ليكنَّ حَرائرَ في دنيا الوجود
وأتساءلُ مِنْ مكانٍ آخر ومِنْ داخلِ متاهاتِ النفسِ
عن كيفيةِ الوصلِ والوصولُ ليس مستحيلاً
ولكنـَّهُ شاقٌ وغامضٌ
وأنا لا أملكُ سوى
أنْ أسوقَ ألفاظي
إلى دروبِ الحياة





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
فائق الربيعي

إجمالي القراءات: 318,560
المقالات المنشورة: 156
- قد هرول المنفي
- خيمة ُ نبضي
- بغدادُ شمسكِ غَضْبى
- حرائق الجليد
- يا وَجَعَ الحروفِ
- تحايا إلى أمّ الربيعين
- تُطالعني ذكراكَ
- جَسَدُ المستحيل
- فوقَ هذا وذاكْ
- أطراف الكون
- رداء القصيدة
- الفتاوي المكهربة
- ما بعد منتصف الفجر
- الحبر المقدس
- لمن أضاءت طفولتي بالمحبة والسلام
- معركة الحياة
- شمس البراءة
- فوضى الحقائب
- وَدَمي يَصرخُ صمتاً
- سحرُ الضحكاتِ

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- عمل فني بقلب برلين يستلهم الحرب السورية
- معرض دولي للتصوير في باريس بمشاركة 30 دولة
- أكاديميون: الثقافة العربية الإسلامية أثرت بالفكر اليهودي
- رسامة تونسية تحوّل بفمها مأساتها للوحات
- بسبب اختلاف وجهات النظر .. البيجيدي يحذر أتباعه من الطعن وال ...
- أيام قرطاج السينمائية تعلن الفائزين بالجوائز الموازية
- العثور على اقدم عقد زواج تركي يبلغ 4000 عام
- -فيينا.. نخلة الحنين والكتابة- لإشراقة مصطفى محمد في معرض ال ...
- -فردوس الزهراء- تقتحم سجون آيات الله في طهران
- مناقشة المجموعة القصصية -الحور العين تفصص البسلة-

المزيد.....
كتب ودراسات
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فائق الربيعي - مِنْ مَكانٍ آخر