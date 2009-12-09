

فائق الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 16:50

المحور: الادب والفن









منذُ لحظاتي الأولى حينَ قـَبـَّـلتُ وجهَ الارضِ باكياً

وحواري لنْ ينقطع مع الأيام والسنين

وما زلتُ متكئاً على قلمي وأسيرُ حيثما سارتْ حريتي

وقد تجاوزتْ بي الستون صبراً وإحتمالاً ورغبة ً

كي أعتق الايماءَ من الكلمات ليكنَّ حَرائرَ في دنيا الوجود

وأتساءلُ مِنْ مكانٍ آخر ومِنْ داخلِ متاهاتِ النفسِ

عن كيفيةِ الوصلِ والوصولُ ليس مستحيلاً

ولكنـَّهُ شاقٌ وغامضٌ

وأنا لا أملكُ سوى

أنْ أسوقَ ألفاظي

إلى دروبِ الحياة