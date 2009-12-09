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عرّافٌ بِلا ذاكرة…


كامل راهي مرزوك
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 12:16
المحور: الادب والفن
    


عرّافٌ بِلا ذاكرة…
•••••••••••••••••••••••••••••••في سوقِ النخّاسين أميرتُكم القادمة ؛ الحياةُ في وطنِ العبيد ؛ ليس للصدى قرار ! الإقطاعيّونَ وليمةُ الشيطان ! ليسَ للملائكةِ حُضور ؛ الأكواخُ تبيتُ بِلا أحشاء ! الجوعُ ينبتُ في السماء ؛ لا غيث . عرّافٌ بِلا ذاكرة ؛ يجوبُ الوديان ؛ أرى القادمَ لا أرى الذي كان ! أرى الإنسانَ محاجرُهُ الدماء . أرى البركانَ… أسمعُ العويل ؛ أرى النساء ؛ أراملَ في ميادينِ البيعِ والشِّراء ؛ أرى بابلَ بِلا ضجيج ؛ الخوفُ أغلقَ الأبواب . النخيلُ ينتظرُ الموعود ؛ الأملُ صوتٌ يعبُرُ الحدود .
•••••••••••••••كامل راهي مرزوك - العراق•





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كامل راهي مرزوك

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كامل راهي مرزوك - عرّافٌ بِلا ذاكرة…