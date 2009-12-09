

تيار الكفاح العمالى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 09:19

المحور: الحركة العمالية والنقابية











.مع الذكرى ال58 لتأسيس اتحاد عمال ليبيا نشر تجمع العمال الأحرار بيان يستحضر فيه نضالات العمال الليبيين عبر مايقرب من 60 عام .

وهذا نص البيان كما وردنا بجريدة اخبار العالم بين يديك.

..مرَّت علينا ذكرى غالية على كل عمال ليبيا، ألا وهي ذكرى تأسيس الإتحاد الوطني العام لعمال ليبيا، الذي تأسس في 2 نوفمبر 1959م.، بناءً على قرارات وتوصيات المؤتمر الأول لنقابات العمال في ليبيا، الذي انعقد بمدينة طرابلس في الفترة من 31-10-1959 إلى 02-11-1959م.

وبهذه المناسبة يتقدم تجمع العمال الأحرار بالشركة الليبية للحديد والصلب بأحر التهاني إلى عمال الشركة وجميع عمال ليبيا، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم ونجاح نضالهم في نيل جميع حقوقهم وتحسين أحوالهم.

كما يعلن أن الكيانات النقابية الحالية المتشرذمة تحت مسمياتٍ مختلفة، لا تمثل حقيقةً عمال ليبيا الأحرار، وعلى العمال أن ينهضوا ويوحدوا صفوفهم وينقوها من كل الشوائب التي علقت بالعمل النقابي، الذي أوجد هذه الصورة المشوهة والمعيبة، التي تستغل سلبية العمال وترتزق وتترفه على حسابهم، دون أن ينال العمال حقوقهم المشروعة وأن يحسنوا أوضاعهم وظروفهم.



انهضوا.. اتحدوا



تجمع العمال الأحرار بالشركة اليبية للحديد والصلب

.مصراتة بتاريخ 9 نوفمبر 2017م.

#عاش_نضل_الطبقه_العامله_الليبيه حتى انجاز تحررها الذاتى نضالنا المشترك خطوه على طريق الثوره العماليه العالميه.