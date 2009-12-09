

رعد الصالحي

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 21:35

المحور: الادب والفن









يجمد اللسان والعين تنظر

وينطق العقل والفكر يشعر

اجرا كثيرا لكم لهذا الصبر

فليس بالنطق يفوح العطر

فهذه دنيا لها حكم وجور

سنة للصوم وللنطق دهر

الحق حقيقة بالصبر...

كما له الاجر

كثير من الكلام لا يشعر

وفي سكوتي قوافي فشعر



