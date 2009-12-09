

دين زوجة محمد الأولى خديجة ( نظرة عن كثب )

احمد الجندي

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 21:04

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







لنقل الحقيقة في هذا العالم الغريب يوجد غزارة في المعلومات والكتب والمؤلفات ولكن ما لا يعلمه البعض أن هذه المعلومات يتم التلاعب بها وتغييرها عندما تشتهر وتوضع تحت التدقيق ؛ فعندما تكون المعلومة غير مشهورة لا يتم أبدا التدقيق بها ولا يقرأها الكثيرون ولا يصل اليها أصحاب العقول النقية المفكرين لذلك يصدقها الكثير وتبدأ بالاشتهار وتصبح حجة يستعملها الانسان منفردا في أحد النقاشات ‘ ولكن بعد أن تشتهر المعلومة يتم اخراجها على الملأ أمام المفكرين وغيرهم وعندها يتم التلاعب بها لتصبح واقعية وقابلة للتصديق ومن أهم الأمثلة على ذلك مجزرة المسلمين في الهند : عندما أقدم المسلمون على قتل 400 الى 600 مليون هندي في ما يعرف بأكبر مجزرة في تاريخ البشرية ( الهنود الحمر وين راحوا ) وهنا يكمن سؤال ؟؟؟؟ وهو الان في المواقع وخاصة الحوار المتمدن ما العدد المشهور في القصة ؟؟؟

80 مليون أم 400 الى 600 مليون سؤال وجيه فمن الغريب ان أعداء الاسلام قد خفضوا عدد من قتلهم المسلمين من 400 مليون الى 80 مليون أي الخمس فهل هناك سبب واضح لذلك في الحقيقة جميع مراجع القصة تدل على أنهم اكثر من 400 مليون بل البعض يقول اكثر من 600 مليون ولكن المفكرين وذوي العقول النقية السوية الذين بدؤوا يستعلمونها يعلمون أن هذا العدد غير منطقي بل مستحيل ومضحك ويكسر القصة كاملة دون حتى أن نتحقق منها

1 فهل كانت الهند بلد واحد عندما وصلها المسلمين ام كانت دويلات مفككة

2 وكم كان عدد البشر بالهند حتى نصدق هاي القصة

3 ولو قام المسلمون بقتل 600 مليون لكانوا او لصاروا اغلبية ولكن للقرن العشرين وعددهم اقل من العشر بل الى اليوم الحالي وهم حددهم فقط 130 مليون تقريبا من 1.2 مليار ؟؟؟؟

4 كم كان عدد المسلمين في الهند حتى يقدروا على قتل 600 مليون

5 أين ذهبت جثثهم وأين دفنوا

6 واذا كان عدد الهنود في بداية القرن العشرين 1 مليار نسمة تقريبا هل ذلك يعني انهم في الماضي كانوا مليارين مثلا

أستطيع أن أكتب الان خمسئة حجة تنفي بل تجعل العدد 400 مليون الى 600 مليون مجرد نكتة وتكسرالقصة لذلك تم تنقيص العدد مخالفا للقصص والروايات الأسطورية التي تدين المسلمين ( ملاحظة فعليا الروايات كلها التي تتحدث عن المذبحة كتبت بعد 400 سنة من المذبحة ما يجعلني اتساءل متى صارت المذبحة أصلا ؟؟؟؟؟!!!!! )

وبالتالي تيقظ المفكرون على ذلك وقاموا بتغيير العدد عند نشرها مع ان عدد 80 مليون أيضا صعب وبش منطقي الا أنه أهون من بلا

وهنا في مقالتنا مثال اخر على تغيير المعلومات من أجل أن تصبح منطقية وكي يصدقها الناس ففعليا لم يتهم المسيحيون فقط السيدة خديجة رضي الله عنها بأنها مسيحية بل اتهموا أيضا ان جد النبي التاسع او البش عارف قديش مسيحي وأمه مسيحية وعائلة أمه مسيحية واهل المدينة مسيحين والكنائس كانت منتشرة في كل شبه الجزيرة بل البعض صوغته نفسه لأن يقول ان الكعبة نفسها كنيسة او شيء من هذا الكلام يعني شوية وصارت الأصنام التي حول الكعبة مجرد صلبان منتشرة فلا تستغربوا من ما هو مكتوب في موقع الكلمة المسيحي عن الموضوع

http://www.alkalema.net/nosrania/nosrania12.htm ورغم ان هذا الكلام ينافي حججهم وشبهاتهم الأخرى ويناقد بعضه البعض فيوما نسمع بان الكعبة ليست كعبة واحدة ولم تكن فقط في مكة بل كانت منها في الطائف ويوما نسمع أن الكعبة الحقيقية هي البتراء ويوما نسمع أن مكة لم تكن موجودة بالأصل ويوما اعجب وليس اخر كون الشبه عن الموضوع لا تنتهي وتناقض بعضها البعض وتختلف في خصائصها بل تناطح بعضها البعض أصح من كلمة تناقد كون المناطحة أجمل وأقوى وأشرح وتعطي المعنى بان كل واحدة تريد ان تثبت نفسها على الأخرى بأن الاسلام كله بدأ في القرن التاسع او العاشر

طبعا يستمر الخيال الجميل بالتأليف ولكن ماذا تتوقعون؟؟؟؟ وهنا بعد ما اشتهر الموضوع وبدأ بالانتشار لم يعد أصحاب هذا الفكر يقولون ان عائلة محمد كانت مسيحية وامه كانت مسيحية وغيرهم من الاراء بل التزموا او لنقل ركزوا على موضوع ان زوجته خديجة رضي الله عنها كانت مسيحية لانه من غير المنطقي ان تكون كل عائلة النبي عليه السلام مسيحية ابتداء من امه الى جده العاشر او التاسع وبل يتهمه بقية الاعراب بالسرقة وغيرها من الأمور المنطقية التي ستثير تساؤلات عديدة



يقول القانون العالمي الانساني ضمن شريعة حقوق الانسان الكل بريء حتى تثبت ادانته او البينة على من ادعى او الدليل على المتهم وهكذا وبالحقيقة هذا الأمر موجود في نظام القضاء في الاسلام منذ 1400 سنة بعنوان البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ونحن الان في زمن التكلنوجيا وزمن الدليل والتطور المعلوماتي الهائل حين أصبح العالم مجرد قرية صغيرة فلم يعد طالب العلم يبقى 4 الى 6 اشهر من اجل السفر الى مكتبة لدراسة كتاب فهذا الأمر انتهى واليوم لك أن تصل الى اي كتاب بأقل من دقائق ( يعني بش الكل حسب ) بعيدا عن ذلك هل هذا الأمر حقا مطبق على الاسلام وعلى من يهاجمونه ؟؟؟ لأني لا أرى أي تطبيق له فكل ما أراه ه مجرد حقد وأوهام وأكاذيب وأشخاص اذا اتيت بمقدسها تغضب وأشخاص فقط شاترين بطرح فكرتهم والهروب وهنا اليوم نأتي على مثال الادانة بدون دليل بشكل سخيف



لو سألت أي مسيحي او ملحد متعصب يكره الاسلام على الحوار المتمدن ما هو دين السيد خديجة رضي الله عنها راح يقول ؟ 1 مسيحية 2 نصطورية او ناصرية او نصرانية التي لا أعلم كيف جعلتم من الناصرية نصرانية فأنا ارهما كلمتين مختلفتين تماما بعيدا عن ذلك لو سألناهم أدلتكم ؟؟؟ ما هو الجواب ؟؟؟؟؟ في الحقيقة كلامي خاطئ فيجب أن نقول ما هي ردة الفعل ؟؟؟ 1 هروب 2 تجاهل 3 اكمال للنقاش يعني بالعامية بغير الموضوع 4 او يكمل طرح فكر وحجج مبنية على ان خديجة رضي الله عنها مسيحية يعني بقعد يحطلك نظريات لا تختلف كثيرا عن نظريات المؤامرة الا انه اللهم نظريات المؤامرة موقف من يدعي بالتفوق العقلي والتنور والتقدم سلبي في حين هاي بحبها يعني الكيل بمكيالين والقياس بمقدارين بسبب حقد دفين في قلبه يعني بالعامية لم تختلف نظريات المؤامرة التي تضحكوا على مصدقينها عن نظريات المؤامرة حول الاسلام في كون خديجة مسيحية خدعت محمد .........( خيال واسع طويل الأمد )

ويبقى رد الفعل التي لم يعطيها المسيحي أو الملحد هي الدليل ؟؟؟ كالعادة

بعيدا عن الدليل الذي طال انتظاره فلنتق على أن الاسلام بني على القران وصحيح الحديث وحسنه ولم يبن على كلام البشر ولا على كتب التاريخ ولا الشعر ولا حتى الحديث الضعيف ( اذا استثنينا يسير الضعف المتعلق بالاخلاق ومكارم الأعمال ) والموضوع ولا على حتى على الكتب المقدسة المحرفة ولا ايضا على علماء الاسلام الذي قد يصيب كلامهم وقد يخطئ ويقولون ان أخطأت فهو مني وان أصبت فهو من الله والذين يقولون مبدأنا صواب ويحتمل الخطأ ومبدأ غيرنا خطأ ويحتمل الصواب ففي الاسلام لا تتمثل شخصية الله رجال يقومون بمعجزات ويتحدثون مع الله كما في المسيحية اذن :

فلنرى اسلاميا تاريخيا ما هو دين السيدة خديجة رضي الله عنها

اسلاميا : القران الكريم : لم يرد ان السيدة خديجة كانت مسيحية

الحديث الصحيح : لم يرد ان السيدة خديجة كانت مسيحية

الحديث الحسن : لم يرد أن السيدة خديجة كانت مسيحية

الحديث الضعيف : لم يرد أن السيدة خديجة كانت مسيحية

الحديث الموضوع : لم يرد ان السيدة خديجة كانت مسيحية وياريت ورد حتى يجد المسيحيون والملحدين دليلا على ذلك في الاسلام

اذن اسلاميا السيدة خديجة رضي الله عنها لم تكن مسيحية

الان قد تقولوا انه في نفس الوقت لم يذكر في القران او الحديث ان السيدة خديجة رضي الله عنها وثنية وهنا أقول لكم 1 حجتك عليك لانه في نفس الوقت لم يذكر انها كانت مسيحية يعني تقول انها لم تكن وثنية لان ذلك لم يذكر ولكن تصر على انها مسيحية رغم ان ذلك أيضا لم يذكر 2 وايضا عادة الأمر أن لا يذكر الا اذا كان شاذ يعني مثال توضيحي

عندما نأتي لنادي كرة قدم خذوا مثالا لا يتم ذكر دولة الاعب الا اذا كان الاعب محترف اجبني يعني مثلا نادي الوحدة السوري يذكر كل لاعبينه بدون ذكر انه لاعب سوري الا الاعب الاجنبي يتم ذكر ما هو بلده ( كالبرازيل او العراق او مصر او ايا يكن ) 3 ومن قال انها لم يذكر دينها اذ أكدت الاحاديث الصحيحة انها كانت على دين قريش الشائع

وقد تقولوا ان هذا تزوير من قبل المسلمين أخفوا فيه دين خديجة الحقيقي وهنا أرد عليكم ب : على ما يبدو أن المسلمين تذكروا ان يزوروا دين خديجة ولكنهم نسيوا أن يزوروا دين ورقة بن نوفل ما أقصده انه لو رأى المسلمين ان كون خديجة رضي الله عنها مسيحية راح يطعن بالاسلام لكان عليها أيضا أن يمسحوا الأصل الأخطر ؟؟؟؟؟؟ 2 ولو كان المسلمون يريدون التزوير لماذا كتبوا واوصلوا لنا قصة

1 قتل ام قرفة

2 قتل مروى او الشاعرة

3 يهود بني قريظة

4 محاولة انتحار النبي عليه السلام

5 قصة افخاذ خديجة

6 تخمير أبو خديجة

7 ووالغرانيق

يعني لو المسلمين كانوا بدهم يمحوا شيء ألم تكن هذه الأشياء أولى بكثير من أن يمحوا أن خديجة رضي الله عنها مسيحية ؟؟؟؟؟ مع العلم أن كل شيء ذكرته سابقا من حديث موضوع اذا استنثينا محاولة انتحار النبي عليه السلام وقصة يهود بني قريظة فالأولى لم تصل حتى الى أن تكون حديثا فهي بلاغ موضوع وليس حديثا بلاغا فتخيلوا ذلك ؟؟ والثانية قصة طويلة يجب مراجعتها من البداية ونقلها كاملا

الخلاصة : لو اراد المسلمون محو شيء لكانوا محوا أشياء كثيرة كثير فلماذا محو الخفيف وأبقوا الثقيل ولو كان كذبا أو ادعاءا

في الحقيقة مسألة الحديث الضعيف والموضوع تثبت 1 مصداقية المسلمين في النقل 2 وأن المسلمين لم يمح أي شيء قيل ولو كان كذبا أو تأليفا

ونذكر الاخوة الكرام بأن كل شيء كتبناه في الاعلى من ال7 نقاط ليست الا أساطير مبنية على أحاديث موضوعة اذا استثنينا محاولة انتحار النبي عليه السلام ويهود بني قريظة فمحاولة انتحار النبي عليه السلام ليست حديثا موضوعا وانما بلاغ موضوع يعني حتى لم يصل الى درجة أن يكون حديثا ويهود بني قريظة تم معالجتها مليار مرة



تاريخيا ورغم اننا غير مطالبين به ولا يعد حجة علينا فنصف التاريخ كذب والنصف الثاني على قولتكم نقله وصنعه الفائز فأنا لا أعلم كيف تريدون استعماله وهو عندما لا يعبجكم تقولون الفائز يكتب التاريخ بل فعليا تاريخيا لا وجود لمعبود الكنيسة وتاريخيا ابراهيم وموسى عليهما السلام شخصيات خرافية وهمية مستحيلة التواجد فعلم التاريخ لا يهدم الاسلام فقط بل يهدم كل الأديان ويطحنها ففي الحقيقة من المعلومات التي أعلمها ولا أحب أن أصرح بها كثيرا هي أن العلم في الحقيقة لا يسقط الدين بل يعد وسيلة يمكن للدين أن يقف عليها ويصنع منها حجج وليس حجة واحدة وانما ما يسقط الدين وينطحه هو التاريخ : لم يرد في اي كتاب تاريخي متقدم او متأخر ان السيدة خديجة رضي الله عنها كانت مسيحية

في الحقيقة لا يوجد دليل اسلامي او تاريخي على ان خديجة رضي الله عنها مسيحية او نصرانية او أيا يكن في الحقيقة لا يوجد دليل تاريخي واضح أو مؤكد على وجود المصلوب معبود الكنيسة

الان جولة في المواقع المسيحية لعلنا نجد دليل ( ملاحظة الرابط في الأعلى الخاص بموقع الكلمة المسيحي سيتم الرد عليه في مقالة منفصلة أخرى )

طبعا لنكن صادقين معاناة لأني لا أصل الى مكان واضح يعطي أدلة على أن خديجة مسيحية فقط أصل الى أشخاص يقولون أنها فقط مسيحية فقط

الدليل او الحجة او سمها كما تشاء وهذا تنازل مني أن اسميه دليل كونه لا يعمد الى أن يصبح دليل :

1 ان النبي لم يتزوج عليها في حياتها لأنها كانت مسيحية : الرد : 1 عدم زواج النبي عليها في حياته يعود الى طبيعة حياته في ذاك الوقت الذي وصفت بالصعبة والتي كان فيها محاط باعدائه من كل ناحية وكانت بداية الدعوة

2 كل زواج للنبي عليه السلام كان بسبب أمر مهم وله عبرة أو درس ففعليا عندما ماتت سيدتنا خديجة رضي الله عنها من تزوج أصلا ؟؟؟؟؟ تزوج امراة اقتربت من السبعين اكبر منه ب 17 سنة وذلك لتربية بناته وبعدها بمدة تزوج اوخطب عائشة لتوثيق الصلات مع ابو بكر الصديق وبامر من اللهة تعالى فكل زواج للنبي عليه السلام كان له سببه ودرسه 3 وأيضا هل كانت المسيحية حقا تمنع في ذاك الوقت تعدد الزوجات ففعليا اية يصبحان جسدا واحدا في الكتاب المقدس لم تكن تفسر على انها منع لتعدد الزوجات حتى وقت متاخر من الألفية الأولى وهناك بعد الدلالات المؤكدةعلى وجود لتعدد الزوجات في اوروبا وبين الأوساط المسيحية في ذاك الوقت 4 ولو افترضنا أن المسيحيةتمنع تعدد الزوجات في ذاك الوقت لماذا يسير سيدنا محمد عليه السلام على ذاك السير مع خديجة فألم تتوقع خديجة رضي الله عنها بأنها تزوجت رجل غير مسيحي له ان يحكمها مع العلم ان سلطة الرجل كانت بالجاهلية مطلقة كل الاطلاق على المراة فاذا رايت ان الاسلام اخضع المراة ما رأيكم ان تدرسوا وضع المرأة في الجاهلية ويا ويلها اذا قالت لاء بس تعرفوا عليه واقرؤوا



2 : تعمد في إخفاء دين خديجة بنت خويلد الحقيقي قبل الإسلام

الرد : 1 أظن قلت أن هناك تأكيد على أنها كانت على الدين الشائع

2 ولو اراد المسلمين اخفاء شيء لاخفوا أشياء أهم بكثيييييييييييييير وأخطر وأن هذه النقطة راجعتها في الأعلى بمقالتي

3 ولو افترضنا اخفاء هذا الأمر الا يتم دوما ذكر شاذ الأمور فمثلا ابن عمها يتم التذكير عادة بأنه مسيحي وذلك لانه خالف الأخرين بدينه



3 : كانت مكة بها حرية دينية كبيرة

1 هل هذا بحد ذاته دليل

2 من قال لكم أن كانت في مكة حرية دينية كبيرة

3 هل قرأ الأخ المحترم او صاحب هذا الكلام عن مصير بني ياسر او ابو ذر او بلال او غيرهم من المسلمين عندما أعلنوا دخولها في الاسلام

4 لو افترضنا وجود حرية دينية هل هذا دليل على أنها مسيحية ويحكم تمازحوننا



4 : فإبن عمها ورقة بن نوفل كان قساً كبيراً ومعروفاً في مكة

1 يعني افهم لو ابن عمي كان مسيحي انا ضروري أكون مسيحي

2 أما أن ابن عمها كان قسا معروفا وشهيرا ف يمكة نفسه يحتاج الى دليل

3 وفي الحقيقة من قال ان ورقة قس كبير أصلا



5 :وقوفها إلى جانب النبي وتشجيعه في النبوة والرسالة وتصديقة مباشرة

وقوفها الى جانب النبي عليه السلام في تقدم مستمر فبدأتم على ما يبدو تعترفون بالنبوة يعني كويس خطوة الى الأمام

عظيم

1 لانها زوجته !!!

2 وأيضا في الحقيقة حسب القصة الصحيحة هي لم تعلم من البداية أنه نبي وأنه رأى ملاك فكل ما حدث أنه عاد خائفا وقال زمليني زمليني فقالت له

انت أول من آمن به. فقد جاءها الرسول ( يرتجف، ويقص عليها ما رأى في غار حراء، ويقول: "زمِّلونى زمِّلوني" أى غطُّوني. فغطته حتى ذهب عنه ما به من الخوف والفزع، ثم أخبرها - رضى اللَّه عنها - بما رأى في الغار وبما سمع، حتى قال: "لقد خشيتُ على نفسي". فأجابته بلا تردد وطمأنته في حكمة بكلماتها التي نزلت عليه بردًا وسلامًا فأذابت ما به من خوف وهلع، قائلة: "كلا واللَّه، ما يخزيك اللَّه أبدًا؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكلّ، وتُكْسِبُ المعدوم، وتَقْرِى الضَّيف، وتُعين على نوائب الحق" [البخاري]. ثم سارعت إلى التصديق برسالته والدخول معه في الدين الجديد.. فكان قولها الحكيم تثبيتًا لفؤاد النبي ( وتسرية عنه.

إنها لحكيمة لبيبة عاقلة، علمت بشفافيتها ونور بصيرتها حقيقة الأمر، وأن اللَّه لا يجزى عن الخير إلا الخير، ولا يجزى عن الإحسان إلا الإحسان، وأنه يزيد المهتدين هدي، ويزيد الصادقين صدقًا على صدقهم، فقالت: أبشر يابن عم واثبت، فوالذى نفسى بيده، إنى لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة.

ثم أرادت أن تؤكد لنفسها ولزوجها صِدْقَ ما ذَهَبَا إليه، فتوجهت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي كان يقرأ في التوراة والإنجيل وعنده علم بالكتاب -فقد تنصر في الجاهلية وترك عبادة الأصنام- فقصت عليه الخبر، فقال ورقة: قدوس قدُّوس، والذى نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقْتينى يا خديجة، لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتى موسى، وإنه لنبى هذه الأمة، فقولى له: فليثبت.

فلما سمعت خديجة -رضى اللَّه عنها- ذلك، أسرعت بالرجوع إلى زوجها وقرة عينها رسول اللَّه (، وأخبرته بالنبوة والبشرى فهدَّأت من رَوْعِه.

حديث صحيح في البخاري وهذا هي القصة طبعا وليست قصة الافخاذ او ما يسمونه المسيحين تجربة الأفخاذ في ما يسمى باثبات الوحي ( كتبت عنها مقالة لم يتم نشرها )

الان قد يقول البعض كيف تقول خديجة الله وهي وثنية او على دين قومها أقول لكم :

فعليا على ما يبدو انكم لا تفهمون الوثنية التي كانت عند العرب فنحن المسلمين نؤمن بأن عدد الأنبياء عليهم السلام 140 الف كل نبي اتى الى قوم بحد ذاته وأتى تقريبا بكتاب سماوي تم تحريفه وبالتاي نحن نؤمن بأن كثير من الديانات في أصلها صحيحة وتم تحريفها والوثنية العربية لا تختلف عن ذلك بل فعليا عبادة الأصنام لم تدخل على الوثنية العربية حتى مئتي عام فقط تقريبا من الاسلام وفعليا الوثنية العربية على ايمانهم ب360 صنم حول الكعبة كانوا يؤمنون بالاه في السماء وكانوا يقولون ورب الكعبة وكانوا يسمون بعبد الله فليس فقط أبو سيدنا محمد عليه السلام اسمه عبد الله فهناك أيضا عبد الله بن جدعان أيضا اسمه عبد الله ويتضح من هنا أن العرب كانت تؤمن بالاه في السماء وكانوا يقولون الله بل في الحقيقة الوثنيين العرب كانوا يقولون انهم على دين اسماعيل وابوه ابراهيم عليهما السلام وبالتالي كانوا نعم يقولون الله 2 وايضا السيدة خديجة ولو كانت على دين قومها السابق لم تكن بالضرورة مقتنعة به كابو بكر وعثمان الذين لم يعبدا الأصنام حتى قبل الاسلام وبالحقيقة السيد خديجة كانت تدعى في الجاهلية: الطاهرة؛ لطهارة سريرتها وسيرتها، وكان أهل مكة يصفونها بسيدة نساء قريش، وكانت ذات شرف ومال وحزم وعقل، وكان لها تجارة، فاختارت النبي ( ليقوم بها، وبرَّرت ذلك الاختيار بقولها له: إنه مما دعانى إليك دون أهل مكة ما بلغنى من صدق حديثك، وعظيم أمانتك، وكرم أخلاقك. وقد سمعت من غلامها ميسرة -الذى رافق النبي ( في رحلته إلى الشام -ما أكد لها صدق حدسها ونظرتها في أمانته وصدقه وحسن سيرته في الناس، فقد روى لها ما رآه في طريق الذهاب والعودة عن الغمامة التي كانت تظلل النبي ( حين يشتد الحر، وعن خُلق النبي ( وسلوكياته في التجارة، وأخبرها بأنه كان لا يعرض شيئًا عُنْوة على أحد، وأنه كان أمينًا في معاملاته، فأحبه تجَّار الشام وفضَّلوه على غيره. كل هذه الأخبار عن النبي ( جعلت السيدة خديجة - رضى اللَّه عنها - ترغب في الزواج من النبي(، فعرضت نفسها عليه، وبعثت إليه من يخبره برغبتها في الزواج منه، لما رأت فيه من جميل الخصال وسديد الأفعال.

وفكر رسول اللَّه ( في الأمر، فوجد التي تدعوه إلى الزواج امرأة ذات شرف وكفاءة، من أوسط قريش نسبًا، وأطهرهم قلبًا ويدًا، فلم يتردد.

وتزوج محمد الأمين ( (وعمره خمسة وعشرون عامًا) خديجة الطاهرة (وعمرها أربعون عامًا)، فولدت له أولاده كلهم - عدا إبراهيم - وهم: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة الزهراء، والقاسم، وعبد الله.

،حتى إن قومها عندما كانوا مشركين لم تكن مثلهم تعبد الأصنام

الان قد تقولوا انها كانت على دين قومها وهنا أرد بأنه ولو كانت عليه ليس بالضرورة أن تعبد الأصنام او أن تكون مصدقة فيه فهي فقط ولدت وعاشت مع قومها فكانت منهم يعني سيدنا محمد عليه السلام قبل النبوة كان مع قومه ولكنه لم يكن مقتنعا أبدا بالوثمية ولا أن الأصنام الهة وهكذا وهذا الكلام ليس فقط على السيدة خديجة او سيدنا محمد عليه السلام

قد تكون لديكم حجة أخرى وهي لماذا لجأت بعد ذلك الى ابن عمها 1 لانه قد يكون أكثر الناس التي تعرفهم حكمة 2 وقد يكون أقرب الناس الأحياء لها فأبوها حسب التاريخ وصحيح الحديث وحسنه مات قبل زواج النبي عليه السلام بعدة سنوات ( قصة تخميره موضوعة http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=576147 )

3وقد يكون لانه اكثرانسان حكمة قد تعرفت عليه 3 وقد يكون لان ما ذكره سيدنا محمد عليه السلام يشبه دين السيد ورقة الجديد ( المسيحية ) 4 وفي نهاية المطاف في امور الملائكة وأمور الالهة من الأفضل ان تذهب لانسان وثني يؤمن بان هذا الصنم الاه أم الى انسان يقول ان الأصنام ليست الهة 5 وقد يكون أيضا لان كل شيء ذكره سيدنا محمد عليه السلام ليس مألوفا في الديانة الوثنية السائدة في المنطقة لذلك لجأت الى شخص ليس من هذا الدين وهو الوحيد المسيحي او الذي لا يتبع هذا الدين هنا اضاة الى صلة القرابة



لأكن صادقا معكم هذه اصعب مقالة أكتبها لأني لم أجد دليل واضح معتمد يمكن استخدمه من أجل الوصول الى نقطة ان خديجة مسيحية وكل ما قيل هناك وهناك لا يعتمد على دليل مع العلم أن المقياس الأساسي والأول والأخير أكد انها بش مسيحية وهو القران وصحيح الحديث وحسنه فلو أردتم جعل التاريخ حجة علينا لكان بالأول حعلتم التاريخ الذي ينفي وجود المسيح وشخصيات العهد القديم حجة على أنفسكم

ملاحظة 1 قصة تخمير النبي لابو خديجة موضوعة كما ذكرنا سابقا

2 قصة افخاذ السيدة خديجة في اثبات الوحي أيضا موضوعة









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