

الغباء والتفاهه والسذاجه فى الديانات الإبراهمية

خالد كروم

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 01:13

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







كتب :_ خـالد كــــــــروم



تمهيدية :_





يوجد على وجه الأرض ثلاث ديانات ... إسلام ويهودية... ومسيحية ... يشكل أتباعها أكثر من 65 % من سكان الارض ...





ولكن لو نظرنا الى عدد الملحدين من هذة الديانات .. أو الذي لا يتعرفون بالإديان من بني جلدة الدينات الإبراهمية ... سوف نجدهم يتخطون نسبة 45 % ..





أما باقي الديانات وضعية لا حاجة حتى للرد عليها لأنها تعترف ببشريتها وأتباعها يتعدون بنسبة 50% .. وهم البوذية ...





اليهودية أقرت أنها ديانة قومية لا يدخلها إلى يهودي الأبوين - إذن محسوم أمرها باعترافها هي ...





المسيحية أدخلت التثليث والأقانيم والآلهة البشرية في قلب عقيدتها ....ولم يقل المسيح يوما أنا الله أو اعبدوني أو أنا لاهوت وناسوت ....ولكن أتباعها أصروا على صورتها الوثنية المعاصرة ....





لماذا أنتقد الإســــلام ..

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س :_ لماذا تنتقد الإسلام فقط وتتركون بقية الأديان.....؟



إجابة:ـ





لعدة أسباب يا بني منها:_



1-جميعنا من أصول إسلامية....





2-نحن نعيش ضمن مجتمع إسلامي وهدفنا هو التنوير ....لذا من المهزلة الفكرية ان تنتقد الهندوسية التي تبتعد عنك ألاف الأميال..... في حين تترك الخرافات التي يعيش فيها مجتمعك الذي تحاول تغييره.....





3-كل الأديان لديها خرافات لكن الإسلام ينفرد بأنه متعصب لخرافاته ويحاول إرجاع كل شيء له....





4-الإسلام حسب زعمكم ايها المسلمون أنه الدين الخاتم لكل الأديان ....وعليه فمن الخطئ ان تنتقد بقية الاديان الغير كامله "حسب رأيكم" ....وتترك الدين المتكامل من وجهة نظركم ايضاً....





5-حسب زعمكم أن الدين الإسلامي هو الدين الذي يجمع كل الإفكار السابقة له..لذا طبيعي ان تركز النقد عليه.....





فأذا كانت لدينا عدة نظريات في موضوع معين ثم بعد فترة ظهرت نظرية جديدة تحتوي جميع الأفكار السابقة .....





وهي الأشمل والأعم من وجهة نظر اصحابها..فمن الطبيعي ان تنتقد هذه النظرية الشاملة بدلاً من تتبع النظريات الفرعية الغير كاملة حسب وجهة نظر المسلم.....





6-عزيزي المسلم انت تعتقد أن جميع الأديان كالمسيحية واليهودية هي اديان محرفة ودينك الوحيد هو الكامل والمصان..... لذا نحن لانهتم لما هو محرف حسب وجهة نظرك....





7-على كل حال فأن جميع الأديان غير متعصبة ولا متطرفة ك دينك الأسلامي ولم تحصل جرائم بأسم تلك الأديان حالياً بل جميعها بسبب الاسلام ويعود منفذيها لأصول مسلمة....





س _ من خلق الكون....؟



إجابة:_



ولو أنني تطرقت لقضية هذا السؤال في موضوع سابق لكن لابئس...بالإمكان الإجابة عن السؤال بعد ان يتم تصحيحه من قبل السائل واستبدال أداة الاستفهام ...._ من خلق الكون_ بالسؤال _ كيف اتى الكون للوجود_ ..



لكن قبل السؤال هل تتوفر لدى السائل بعض الشروط والمعرفة والاطلاع لكي يفهم الإجابات التي ستكون علمية بحتة.... بإعتبار ان هذا السؤال هو سؤال علمي بحت لاعلاقة له بالدين ولا بالألهه مطلقاً...؟





هل لديه أطلاع على قوانين الفيزياء...؟



هل لديه أطلاع على النظريات الفيزيائية.... ؟





هل لديه أطلاع وبحث عن النظرية الكمّيه أو الكوانتية وسلوك الجسيمات في المستوى مادون الذري....؟؟



وكيف أنه عالم غريب لايحتاج الى مسببات هل تعرف أي شيء عن ميكانيك الكم Quantum Mechanics...؟



هل لديه أطلاع وفهم للجسيمات الأولية والجسيمات الأفتراضية؟؟ هل يعرف أي شيء عن الجسيمات الافتراضية Virtual particles....؟





هل يعرف أي شيء عن الربط بين الطاقة والكتلة...؟





هل يعرف أي شيء عن النسبية العامة لأينشتاين General relativity...!

أو حتى أبسط من كل ذلك… هل مستواه في اللغة الإنجليزية يؤهله للبحث في المقالات العلمية التي تعطي الإجابات...؟





لماذا تظن نفسك عزيزي المؤمن مؤهّلاً لطرح هذا السؤال.... وأنت لاتعرف أي شيء مما ذكر سابقاً لماذا لا تتعلم هذه الأمور ثم تناقشنا عن هذا الأمر بعمق..





فالجواب على هذا السؤال يكمن في فهم تلك المفاهيم فهم واضح وجلي لكي تكتمل لديك الصورة..





فلماذا تتطرق لأمور أكبر من مستواك العلمي بينما أنت لم تجهد نفسك في البحث والأطلاع على تلك المفاهيم صعبة الفهم...





السبب: _



هو أن الدين أعطاك جواباً متخلّفاً على سؤال “من أين جاء الكون”، ولذلك أي جواب يختلف عن الجواب المتخلّف الذي تحمله في عقلك سيبدو غريباً عليك....





فبالطبع دون أدنى شك فهم “كن فيكون” أسهل كثيراً من فهم ميكانيك الكم والنسبية العامة.





س:_ كيف بدأت الحياة وكيف تنوعت وتشكلت الى الانواع التي نراها اليوم بدون تدخل غيبي..؟





أجابة:_





هذا السؤال ك سابقه..حيث تحتاج الأجابة عليه أن يكون السائل ملماً بنظرية التطور وأصل الأنواع _ والأنتخاب الطبيعي والتكيف والوراثة ....ألى جانب أطلاعه على أحدث النظريات العلمية المثبته تجريبياً....





والتي تختص في أصل الحياة ونشوئها وكل هذه التبويبات العلمية تحتاج منك يا عزيزي وقتاً وجهداً كثير في البحث والأطلاع ....





وحين تصادفك أشكالية معينة يجب عليك عندها وضع خط أحمر تحتها وتسائل عنها بعد أن تلم في فهم الموضع وتطلع عليه....





لا_ أن تكون جاهلاً بتلك النظريات العلمية والثوابت المجربة.... وغير مطلع عليها مسبقاً ثم تأتي وتطرح هكذا سؤال أكبر من أن يحصر في نقاش قصير...





س:_ أيها العلماني .... لماذا لاتنكح أمك _ أو أختك _ أو بنتك...؟





إجابة:_





هذا الفعل ونتيجة ما يسببه من تبعات وأمراض وتأثيرات بيولوجية فأن اوائل الحيوانات ....أبتعدت عنه حفاظاً على النوع لما يسببه من مخاطر تهدد المجموعة...





وبالتالي أصبح متوراثاً في الخريطة الجينية ك صفة من صفات الحيوانات منذ القدم...وغالبية الحيوانات تبتعد عنه لنفس السبب _ بأستثناء الحالات الشاذة...



لكن..!!





لنتبادل الأدوار ونفترض أن دينك لم يحرم نكاح المحارم ....فهل ستمارس نكاح المحارم مع أختك أو أمك أو بنتك _ كما تفعل الحيوانات "بعض الحيوانات طبعاً" ..





هل تعتقد أن الدين هو من حرم نكاح المحارم والعلماني ...لايمارسها لأن الدين حرمها ام ان العلماني ...لانه لايعترف بالاديان فهو سيمارسها...





بالأضافة ألى المخاطر الصحيه والوراثية التي يسببها نكاح المحارم ..فأن العلماني هو أنسان ببساطه ولايمارس أمور حيوانية ...!





بل يحاول الأرتقاء بنفسه عن أي أمر يدنس أنسانيته ....والحال مشابه للمسلم حين نفترض ان الاسلام لايحرم نكاح المحارم ....فهل يمارس المسلم هذا الفعل مع العلم ان الدين لم يحرمه أم لا..!!





أن كان الجواب..نعم سيمارسها لأنها غير محرمة في الدين..فهنا يكون المسلم حاله حال أي حيوان أخر ولايرتقي ليكون أنسان أبداً....!





وأن كان الجواب لا...._ فعزيزي المسلم لافرق بينك وبين العلماني لأن مامنعك من ممارسة هذا الفعل هو العقل والصفات الموروثة جينياً عن اسلافك والأخلاق الانسانية الغير مستمده من أي دين..!





لذا من الغباء والتفاهه والسذاجه أن تطرح هكذا سؤال لأن مردوده سلبي عليك



س_ هل لديك أيها الملحد أي أخلاق..ومن أين تستمد أخلاقك أن كنت لاتعترف بالدين..!!





إجابة:_





ياسيدي أن الأخلاق هي نتاج تراكمات زمنيه تقنن حياة وسلوك الكائن الحي مع مجتمعه ....وهي قائمه وفق مبدأ افعل ما تود ان يفعل لك ولاتفعل مايضر بمجتمعك.....





وهي موجوده منذ وجد الانسان في تجمعات سكانية لغرض تنظيم الحياة.....حتى الحيوانات لديها أخلاق فمن أين أستمدت أخلاقها....





شيء أخر..أخلاق العلماني أسمى من أخلاق المتدين لسبب بسيط......فالمسلم مثلاً حين يمتنع عن السرقة وقتل الناس والأغتصاب وفعل الأمور اللا أخلاقية..





أو ممارسة أمور جيده كمساعدة الناس أو الأنفاق أو الألفه بين المجتمع..هي ببساطه ناتجه من مبدأين موجودين في كتابه المقدس..الخوف من حفلات الشواء في جهنم المزعومه..والطمع في جنة العهر المزعومه أيضاً....





وبناءاً على هذا فهي أخلاق قائمه على مبدأ النفعيه والأنانية يعني أخلاق ليست متأصلة بذاته الأنسانية ....وهي مكتسبة نتيجة ماذكر في قرأنه وأي شيء لم يذكره قرأنه فهو مباح لديه.....





بينما أخلاق العلماني التي لا تطمع في جنة وهمية ولاتخشى من نار وهمية أيضاً......هي أخلاق سامية قائمه وفق مبدأ الأنسانية الذي لافهمه المتدين....





المعلوم أيضاً أن الأخلاق هي شيء نسبي..أي مقيده بالزمان والمكان..لذلك فأن كانت أخلاقك عزيزي المسلم كما تعتقد أنها أخلاق مطلقة..





فأنت متوهم جداً..ذلك لأن أخلاقياتك وسلوكياتتك ممكن أن تكون صحيحه ضمن مجتمعك أو مجتمع معين مقارب لمجتمعك بينما تكون لا أخلاقية ....





في مجتمعات غيرك لها اسلوبها الأخلاقي المختص بها..وفوق كل هذا فأن الأخلاق لها تفسير علمي تطوري ....







س:_ العلماني اكثر نسبة انتحار..

إجابة:_





هذا الموضوع مفبرك وكاذب ولتفنيد للكذبة من المصادر العلمية الموثوقة وفيه المزيد من الشرح والإسهاب حول ان نسب الإنتحار في العالم لايحددها الإلحاد ...





ولا الدين بل لأسباب أخرى يتطرق لها الموضوع بدليل ان الدول المتدينة تتصدر قائمة الدول الاكثر نسب انتحار..







س :- أيها العلماني لماذا لاتنتحر بما ان الحياة بلا معنى ...!؟

أجابة:_





من قال لك ان الملحد لايعتبر للحياة معنى...؟!





العلماني يرى حياته على انها الفرصة الحقيقية الوحيدة لوجوده بحيث من بين مليارات السنين سابقاً وعدد غير معروف من السنين مسبقاً..





هو يعيش فترة زمنية لا تتعدى ذرة غبار في مجرة..كل ما نعيشه هو عدة سنين يجب ان نقضيها بأفضل ما يكون ونستمتع بها إلى ابعد حد ....





فالقيمة الحقيقية هي ان نكون موجودين في الحياة ولاقيمة ولامعنى ابداً لنا اذا فارقنا الحياة لأننا انتقلنا للطبيعة من جديد ف عليه من السخافه ان تعتقد ان العلماني لايعرف معنى الحياة بالعكس ....





فالعلماني أفضل من المؤمن لأن المؤمن يرى حياته تافهه بلا قيمة ولا جدوى مجرد مرحلة تصفيات لبطولة نهائية ستقام فيما بعد الموت حسب ظنه.....





ولهذا السبب تجده يحرم نفسه من كل شيء في الحياة ولايمارسها بشكلها الطبيعي بل يعيش حياة اشتراطية مقيدة بائس خائف من فعل أي شيء يفكر فيما بعد الموت اكثر من تفكيره بالحياة ....





ويعاني من عقدة نفسيه اسمها الموت لهذا تجد كل اعماله وافعاله مقترنة في ما بعد الموت وكيف يتصرف وفق ما يسعده فيما بعد الموت حتى وان تطلب هذا الأمر ان يعيش في العراء وبلا ثياب وبلا طعام لكي يرضي عنه الأله الوهمي الذي يعتقد به....





اذن حياة الملحد افضل بكثير من حياة المؤمن وعلى المؤمن اصلاً ان يفكر بتعجيل بموته بالنظر لكونه يفكر ومهووس بما بعد الموت اكثر من تفكيره بالحياة وليس الملحد.



س ـ اذا اكنت علماني لماذا اسمك أحمد...؟!

إجابة:_





الأسم والدين واللغة والقومية وألخ....





هذه الأمور لا خيار لك بها..فأنت بعد ساعات من ولادتك سيقوم مجموعة من البشر بأختيار دينك ولغتك وأسمك وقوميتك وطائفتك وستبقى طيلة حياتك تدافع عن أختيار هو ليس أختيارك أصلاً..





يتبع









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