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|الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين - نهب المال العام على حساب معاناة الفلاحين الصغار والفقراء
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نهب المال العام على حساب معاناة الفلاحين الصغار والفقراء
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|الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين - نهب المال العام على حساب معاناة الفلاحين الصغار والفقراء