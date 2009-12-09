

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 21:29

المحور: الحركة العمالية والنقابية









تابع المكتب النقابي المحلي بتالوين للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما نشرته بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية حول تدشين وتقديم مشاريع فلاحية بجماعة سيدي حساين بتالوين بميزانية حوالي 84 مليون درهم، بينما نصيب جماعة تالوين هو تنظيم مهرجان الزعفران وهي تغوص في مياه الصرف الصحي التي تلوث مياه الشرب والسقي معا، ويسود فيها نهب المال العام من طرف المسؤولين بالباشوية والجماعة عبر نشر البناء العشوائي والمضاربات العقارية واحتلال الملك الخاص بالدولة وصنع استمرارات زور بشهادات إدارية بالزبونية والمحسوبية من أجل احتلال أراضي الفلاحين الفقراء،



وإليكم مجمل أرقام هذه المشاريع :



ـ توزيع أدوات وآليات فلاحية : الغلاف المالي : 2.050.000,00 درهم.



ـ تقديم مشروع تنمية إنتاج الزعفران : الغلاف المالي : 9.800.000,00 درهم.



ـ تقديم مشروع تثمين سلسلة الزعفران (تجهيز الآبار بالطاقة الشمسية – الشطر الثاني، المنجز في إطار التعاون المغربي البلجيكي ) : إجمالي الاستثمار : 2.200.000,00 درهم.



ـ مشروع تهيئة المسالك القروية الممولة في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (اتفاقية بين ANDZOA والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات ودائرة تالوين : الغلاف المالي: 25.500.000,00 درهم.



ـ تدشين قنطرة على وادي "تلا" : الغلاف المالي : 2.200.000,00 درهم.



ـ مشتل إنتاج وردة الزعفران المختارة : الغلاف المالي الإجمالي : 41.750.000,00 درهم.



كما يتم جر جماعة تالوين إلى المحاكم لابتزازها ونهب مالها، آخر أطوارها :



ـ محاكمتها لنزع مقرها ومقر دار الزعفران والمركب الثقافي.



ـ تمرير حكم زور لما يسمى استغلال بقعة أرضية عارية بمبلغ 53 مليون سنتم وبالتالي إعادة بيعها من طرف المدعين بملكيتها ومحاولة شرائها من طرف الجماعة للمرة الثانية.



ـ محاولة نهب 50 مليون سنتم بما سمى الشطر الثالث لبناء مقر الجماعة.



ـ الغش في معبر تكركوست ـ إمزيزوي.



ـ بناء الملعب في وعاء عقاري تنازعه الدولة ومعها الفلاحون الفقراء المطرودون من أملاك الدولة المصادرة من الكلاوي.



ـ تدمير قصبة تالوين المعلمة التاريخية التي بناها الفلاحون الفقراء بدمهم وعرقهم.



ـ التلاعب في ميزانية مهرجان الزعفران والنزين وتمويل الحفلات ..

إن ما يجري بجماعة تالوين بجري كذلك بجميع جماعات دائرة تالوين مما يجعلنا لا نثق في نزاهة تصريف ميزانية المشاريع المشار إليها أعلاه وتحقيق أهدافها المسطرة في دفاتر التحملات، خاصة وأن الغموض الذي يحوم حول التسيير الإداري والمالي لدار الزعفران ودورها في تهميش الفلاحين الفقراء إضافة إلى نهب مالية تعاونية تالوين للزعفران التي تأسست منذ 1979، يجعلنا غير واثقين من نزاهة المسؤولين على هذه المشاريع خاصة وأن الفلاحين مازالوا يعانون من المضاربات المالية في تجارة بذور الزعفران وأثمان منتوجه بسوق الاثنين، الذي مازال يشكل منافسا لدار الزعفران نتيجة البيروقراطية التي تهيمن على مكتب جمعيتها والزبونية والمحسوبية في الاستفادة من خدماتها.



إننا في المكتب النقابي المحلي للنقابة الفلاحية نسجل ما يلي :



ـ تنديدنا بسياسات التهميش التي تطال جماعة تالوين منذ تأسيسها في 1992 والتي حولتها إلى مرتع للفساد الإداري والمالي عبر استغلال المجلس الجماعي في نهب المال العام.



ـ تنديدنا بنشر البناء العشوائي والمضاربات العقارية وشهود الزور والشواهد الإدارية المزورة وصناعة استمرارات زور من طرف شبكة التزوير والبناء العشوائي واحتلال الملك الخاص بالدولة والفلاحين الفقراء.



ـ مطالبتنا الولاية والعمالة بفحص مالية الجماعة وسجلاتها للوقوف على الاختلالات المالية والإدارية خاصة الشواهد الإدارية غير القانونية التي تم استصدارها لثبوت الملكية والبيع والشراء في أراضي الغير، والتعويضات وميزانية الإنعاش الوطني التي يتم تصريفها بالزبونية والمحسوبية ومحاسبة كل المتلاعبين بالمال العام.



ـ مطالبتنا الولاية والعمالة بالشروع الفوري في إخراج مشروع شبكة مياه الصرف الصحي إلى الوجود حفاظا على حياة السكان المهددة بتلوث مياه الشرب والسقي.



تالوين في : 05 نونبر 2017

المكتب المحلي