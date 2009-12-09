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|الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - تيار الكفاح العمالى - مصر - .حراك الأقليات.مصر.النوبه.أستشهاد المناضل جمال سرور نتيجة اضرابه عن الطعام بسجن الشلال ومظاهرات احتجاجيه للاهالى واجهها الامن بالقنابل المسيله للدموع وحملة اعتقالات جديده
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.حراك الأقليات.مصر.النوبه.أستشهاد المناضل جمال سرور نتيجة اضرابه عن الطعام بسجن الشلال ومظاهرات احتجاجيه للاهالى واجهها الامن بالقنابل المسيله للدموع وحملة اعتقالات جديده
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|الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - تيار الكفاح العمالى - مصر - .حراك الأقليات.مصر.النوبه.أستشهاد المناضل جمال سرور نتيجة اضرابه عن الطعام بسجن الشلال ومظاهرات احتجاجيه للاهالى واجهها الامن بالقنابل المسيله للدموع وحملة اعتقالات جديده