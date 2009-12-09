

احمد صالح سلوم

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 18:48

المحور: الادب والفن









عندما رأيتك تموجين بالحسن

وقدميك تداعبان بحرا غارقا

لا اعرف لم حضرت أمفيتريت

الهة البحر

تساءلت يومها

من تتقمص الأخرى:

أنتِ ام أمفيتريت

ترقصين في مملكة البحر دون اقنعة

تنزعين بريد العشق عن الكون

وتدسينه بين امواجي المتلاطمة

و اين سافرت عيناي ترمين نيرانك

غلبتني امرأة تسحبني

كخروف العيد الى مذبح العشق

وها انا جثة هامدة مرمية قرب الابعاد الخرافية

التي تضرب شواطئي المتعبة السكرانة

الغارقة حتى القيعان

احملك الى جزيرة ناكسوس من اقصى البحار

تجرين خيولك كربة الحسن

حاضرة عند مولد كل اية للجمال

اقام الناس لحسنك معابدا

يبتهلون فيها لزخارف حب

تندلع من رسم عرش نهديك

يا ربة البحر :

هل تقرأين طلاسمي

وانا في جناح امراض الاعصاب

كل ساعة في مجموعتك الشمسية

تحملني المزيد من الاوجاع

ان يكون قلبي سربا من حمام

وحضنك وردة جورية

تلامس ثلاجة اصابعي المريضة المقفرة

فيندلع الموت حتى يأكلني خبزا للجياع

يا ربة البحر: لست سوى نورسا

مصاب بذبحة قلبية

امام ابتسامتك الاخاذة

وبين أوراق عريك

التي تتناثر حتى تصادر الأوهام والأيام

يقول الطبيب ان لا أرى شبكة شعرك الناري

ولا أحدق في كلابات على جبهتك الساحرة

فما تفعله في سحر عجيب

لا دواء له

ولا شفاء







بقلم الشاعـر الشيوعي : أحمد صالح سلوم

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فليمال - لييج – بلجيكا

تشرين الثاني نوفمبر 2017

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