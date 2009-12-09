

ايدن حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 12:55

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









ما الداعي الى حياة اخرى بعد الموت .. هل الله عاجز عن بناء منظومة اخلاقية من الثواب و العقاب في الدنيا .. فاحتاج الى اعادة احياء البشر بعد الموت ليعاقبهم او يكافئهم

و لنفترض مثلا .. ان هتلر ظلمني و ظلم عائلتي و اولادي .. و انه قتلنا جميعا .. ما الذي ساستفيده انا من تعذيب هتلر بعد الموت سواءا كان ذلك لفترة محدودة او غير محدودة .. بعدما تعرض عائلتي لكل هذا العنف في الدنيا من قبل هتلر

انا لا ارى غاية من الوجود الا زيادة معارفنا و علومنا في الزمن الذي نقضيه في الدنيا امنين مطمئنين .. ما الذي سيستفيده اولادي الصغار .. اذا تعرض هتلر للتعذيب بعد الموت .. و اطفالي حرموا من التعلم و المعرفة في الدنيا

ربع سكان الارض ( سكان الارض ستة و نصف مليار ) هم مسلمون .. و مع ذلك نتكلم عن وعد بلفور و الامبرياليبة و الصهيونية .. و نتكلم عن بول بريمر و بول البعير .. ماذا يفعل ربع سكان الارض اذن .. ما فائدة دينهم اذن

الصين ليس فيها ديانة توحيدية ابراهيمية .. و هم اكثر من مليار انسان .. مع ذلك تراهم يعيشون افضل من كل العالم .. هل هم في طريقهم للانقراض بسبب انهم ليسوا من اتباع ابراهيم و موسى و عيسى و محمد .. لا طبعا

يموت الغير متدين بدون اية الام .. و يموت المتدين و يتعذب كثيرا قبل ان يموت فعليا

يقولون .. ان الاخلاق مصدرها الاديان .. و اذا ذكرت لهم ملكات اليمين و السبايا .. قالوا لك هذا كان مقبولا و شائعا زمن النبي محمد .. و الشربات يا نفيسة .. بالمناسبة هل تعلمون ان احدى جاريات النبي محمد كانت فعلا اسمها نفيسة

المفترض ان الاديان جاءت بالتوحيد لقطع دابر الخرافات و الخزعبلات .. لكننا نرى ان محمد جعل وجود الجن و الشياطين من ضمن ايات القران .. و جعل المس الشيطاني حقيقة دينية قرانية

حقيقة .. من المفترض ان الاديان كان يجب ان يخفف ثقل الخرافات من على كاهل البشر لا ان تزيد الطين بلة .. حيث نرى ان المتدين هو اكثر الناس عذابا عند الموت و خوفا من الموت .. بل انه يموت قبل الموت عدة مرات .. و هناك من هو في موت مستمر و عذاب مرير مستمر .. بسبب تلقينه بكم هائل من خرافات مثل نار جهنم و الثعبان الاقرع الذي لا يستعمل شامبو لكي يزداد شعره و يتخلص من الصلع .. اي دين هذا الذي جعل الموت كابوسا .. و ما بعد الموت جحيما لا يطاق من الخرافات و الخزعبلات التي لا تنتهي .. كل متدين هو مريض نفسي .. و علاجه صعب .. حيث علاجه لا يكون الا بترك الدين

و هناك المتصوفون .. الذين تتصورهم من سكان المريخ و ليس من سكان الارض .. حيث من المفترض انهم اقتدوا بسيد الانام عليه الصلاة و الصيام .. لكن هؤلاء المتصوفون قد تركوا الزواج و المتع الدنيوية حتى البسيطة منها لكي يزدادوا قربا من الخالق بعكس سيد الانام الذي تزوج من كل من هبت و دبت .. فمن اين استقوا اخلاقهم و تصرفاتهم يا ترى .. ان كانت قدوتهم مزواج منكاح

و هناك من يعيب على ناقدي الوضع الراهن .. قائلا اين هو الحل اذن .. و هل يشترط ان يكون الناقد هو المصلح في نفس الوقت .. هل الذي يهدم البيوت الايلة للسقوط هو نفسه من يقوم ببنائها من جديد .. ام ان هناك اختصاصات .. فالذي يهدم القديم ليس شرطا ان يكون هو نفسه الذي يبني الجديد

على الاقل علينا ان نجدد .. لا ان نظل نستنسخ القديم

و الى اللقاء