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حراك اجتماعى الحق فى السكن .مصر .القاهره.لليوم الثانى.قوات الأمن تحاصر منطقة الرزاز بمنشأة ناصر علي خلفية مظاهرات الاهالى احتجاجا على تهجيرهم لصالح شركة إعمار الإمارتية


تيار الكفاح العمالى - مصر
الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 04:07
المحور: الصحافة والاعلام
    


.شهدت منطقة الرزاز بمنشأة ناصر مظاهرات طوال يوم أمس6نوفمبر في غياب تام لكافة وسائل الإعلام حيث احتج المواطنون في مسيرات متفرقة علي قرار الدولة بتهجير السكان لصالح شركة إعمار الإمارتية … لم تتعرض قوات الأمن للمواطنين علي مدار اليوم و لكن قرب حلول الليل توجهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة إلي منازل عدد من القيادات المحلية للمنطقة و تم إعتقال كل من كان متواجد في منزله.

.والقى القبض على القيادي البارز ياسر عرفات و الأستاذ رمضان عبد السلام وتم عرضهم علي نيابة زينهم صباح اليوم بتهم التعدي علي موظفي الدولة و لم يتسني للجنة الدفاع القانونيه عن الاهالى التأكد من كافة الإتهامات، ومن خلال جريدة اخبار العالم تناشد (رابطة العدالة الاجتماعية بمنشأة ناصر) جميع الروابط و النقابات و قوي المجتمع المدني بالتضامن مع أصحاب الحقوق و الذين يواجهون الدولة و من ورائها المستثمر بمفردهم حتي الأن كما تناشد السادة الإعلاميين الشرفاء بكافة القنوات الرسميه بتسليط الضوء علي القضية التي تعد ضمن سلسلة الصراع علي الأرض التي تسعي المحافظه لإنتزاعها قهرا من أصحابها.

واضافوا انه مر أكثر من شهر علي اجتماع أهالي شارع الرزاز بمنطقة منشأة ناصر مع السيد مأمور قسم المنطقة و عدد من القيادات الأمنية و المسئولين التنفيذيين في الحي و الذي قد عرض فيه الأهالي اقتراحاتهم و التي كانت علي التوالي:

أولاً البقاء في البيوت و هو ما قوبل بالرفض تماما من قبل المسئولين

ثانياً التعويض بمبلغ مادي يضاهي سعر الشقة في الأسمرات أو تسليم سكن بديل تمليك و ليس إيجارعلي أن تعامل الإناث مثل الذكور في التعويضات

و عليه و حيث أن كل الاقتراحات المُقدمة قد تم تجاهلها و علي التوازي لا يزال مهندسي الحي ينزلون لحصر و هدم البيوت دون قرارات إزالة و هو ما يعتبر خارج إطار القانون، فقد قررنا التجمع يوم الأحد القادم لتنظيم وقفة احتجاجية و منع المهندسين من دخول المنطقة طالما لا توجد معهم قرارات رسمية و ذلك في تمام العاشرة صباحاً.

من ناحية أخري قد تقدم أكثر من ثلاثين قيادة محلية في منشأة ناصر للسادة نواب الدائرة بطلب مكتوب لمعرفة ما يدور من مخطط للمنطقة حيث ينص القانون علي ضرورة التطوير بالمشاركة مع الأهالي و لكن ما يحدث هو العكس تماما: تهجير خارج إطار القانون.

واضاف الاهالى أن قرار سيادة محافظ القاهره (الدكتور جلال مصطفى سعيد) الصادر في مايو الماضي بشأن المناطق الغير أمنة لم يتضمن سوي منطقة الدويقة القديمة داخل حي منشأة ناصر و هو ما يؤكد ان إستمرار الحصر و الإزالة في مناطق الشهبة و وادي فرعون و الرزاز إنما يتم فقط لصالح إعمار الإمارتية. اللص الذي باع الأرض للمستثمر و في نفس الوقت يقيم عليها ألاف الأسر البسيطة قد وضع الأجهزة التنفيذية في موقف بالغ الصعوبة .

وعلى صعيد متصل ادان تيار الكفاح العمالى و (روابط العدالة الاجتماعية) والتى شكلها مجموعات من الأفراد داخل المناطق الغير رسمية والمهمشة والقرى الأكثر فقرًا من أجل الدفاع عن الحق الأصيل في الحصول على سكن ملائم و تلقي خدمة صحية جيدة وحق أولادنا في فرص تعليم حقيقية .وفقا للدستور مؤكدين ان تلك الحقوق تمثل الحد الأدنى للحياة الكريمة والتي إذا توفرت يفتح الطريق نحو عدالة اجتماعية حقيقية.





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تيار الكفاح العمالى - مصر

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الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - تيار الكفاح العمالى - مصر - حراك اجتماعى الحق فى السكن .مصر .القاهره.لليوم الثانى.قوات الأمن تحاصر منطقة الرزاز بمنشأة ناصر علي خلفية مظاهرات الاهالى احتجاجا على تهجيرهم لصالح شركة إعمار الإمارتية