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|الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - جوزيف شلال - سونامي السيناريوهات المتوقعة في الشرق الاوسط
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سونامي السيناريوهات المتوقعة في الشرق الاوسط
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|الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - جوزيف شلال - سونامي السيناريوهات المتوقعة في الشرق الاوسط