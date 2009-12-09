

محمود شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 02:00

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









شاهينيات في الخلق والخالق :

1348 : الأساطير والديانات والعقائد والفلسفات وحتى العلوم الفيزيائية اجتهادات العقل البشري لمعرفة الوجود والقائم به والغاية منه حسب ثقافة أزمانها ، لم تصل إلى حقائق مطلقة يمكن للبشرية أن تتبعها. ولذلك يعيش العالم اليوم آلاف المعتقدات والديانات ،من الإلحاد إلى الربوبية إلى اللادينية إلى تعدد الآلهة إلى الإله الواحد وحسب مفاهيم مختلفة له .