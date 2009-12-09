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|الصفحة الرئيسية - ملف الذكرى المئوية لانطلاق ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا - رشيد غويلب - عندما أعلن لينين موضوعات نيسان/ كل السلطة للسوفيتات
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عندما أعلن لينين موضوعات نيسان/ كل السلطة للسوفيتات
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|الصفحة الرئيسية - ملف الذكرى المئوية لانطلاق ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا - رشيد غويلب - عندما أعلن لينين موضوعات نيسان/ كل السلطة للسوفيتات