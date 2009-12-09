أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - عمر تحسين الحياني - قلم القاضي في يد رجل الدين


اخر الافلام











المزيد.....

قلم القاضي في يد رجل الدين


عمر تحسين الحياني
الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 19:27
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    


لما كانتْ المرأةُ هي الأضعفُ جسديًا فلقد وجدتْ من يتعاطفُ معها من أفرادٍ وجماعاتٍ منظمةٍ أو غير منظمة والجميعُ يرومُ حمايتها فهي الأم والأختُ وكلُّ المجتمعاتِ العربية والعالمية تتعاطفُ مع الأم ولا اعتراض على ذلك مع أنه يُستغَل أحيانًا لمآربٍ أخرى فلا مناصَ من وجودِ المستغلينَ في كلِّ الأزمنة والأمكنة. تحدثَ الكثيرُ وكتبَ الكثيرُ رافضًا نص تعديل مشروع قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والذي حققَ التصويتُ "المبدئي" بالقبولِ في مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء الموافق الحادي والثلاثين من أكتوبر 2017 قانونٌ يسحبُ القلمَ من القاضي ليسلمه إلى رجلِ الدين، قانونٌ يجعلُ العراق بلدًا بدويًا متأخرًا، وسوف يلاقي نقدًا دوليًا رافضًا رسميًا وغير رسمي ليستمر بذلك الحكم على رجعية العراق وتخلفه. يُذكَرُ أن الأممَ المتحدةَ قد علقتْ في الثامن من شهر مارس للعام 2014 على القانونِ الجعفري الذي كان مقترحًا، بقولها "قانون الأحوال الجعفرية يفتتُ الهوية الوطنية العراقية ويعرضُ وحدةَ التشريعِ الوطني للخطر" كما أنها دعتْ حينها مجلسَ النواب العراقي إلى "مراعاةِ القوانين الدولية التي تحمي حقوقَ المرأة" لم يمضِ القانون الجعفري فلقد جاء اليوم بلفظٍ مختلفٍ لكنه بتفتيتٍ أكثر وبمظالمٍ أكبر رغم أنه ساوى بين السنة وفرقهم والشيعة وفرقهم فأعطى لكلِّ زعيمِ فرقةٍ من رجالِ الدين سلطةَ التزويج حسبما يُفسر هو من كتبه التي قُتِل بسببها آلاف البشر، كتبه التي مضى فيها الحرُّ عبدًا مطيعًا قبل أن يُولد حرًا فلقد وُلِد من أبوين اختارا عبوديةَ رجالِ الدين بنفسيهما أو بالمتوارث القبلي المتخلف. وغالبًا ما تكون أمه مغتصبةً بشكلٍ يومي على سريرِ أبيه الحيواني المتسلط. أو لربما أنها تزوجتْ أباه من غيرِ قرارٍ لها أو إرادة أو قد يكون بقرارها لكن ليس بإرادتها؛ للخلاص من مأساةٍ أسرية أو ظلم ما. كلُّ ذا لم يكن له قانونٌ يحميه وكنا قد مضينا أشواطًا كبيرةً في توعيته بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر فبدأتْ تنخفضُ تلك المظالم وبدأتْ توعى المرأةُ المعذبةُ أن لها حقوقًا عاطفيةً وماديةً كبيرةً كانتْ تجهلها. فيأتي اليوم المشرعُ العراقي لهدمِ ذلك التقدم وإن كان قليلًا لكنه مستمرٌ. لقد ارتحتُ لحملاتِ الرفضِ الشعبي التي شهدتها مواقعُ التواصل الاجتماعي العراقية فكان معظمها يحملُ معانٍ لحمايةِ "القاصرات" لكن الذي لفتَ انتباهي هو غيابُ التحدثِ عن "القاصرينَ" وحمايتهم، أوليسوا هم كذلك أطفالٌ مثلما هن القاصرات؟! أوليس أن القانون الذي يجيزُ تزويج القاصرات نفسه يجيزُ تزويج القاصرينَ؟! أليس القاصر الذي يتزوج وهو ليس أهلًا للمسؤولية سوف يدمرُ أسرة بكاملها من زوجةٍ وأطفالٍ وربما يحدثُ طلاقٌ ينتجُ عنه خصامٌ بين عائلته وعائلتها أو قد يبحثُ هو على الغالب عن عشيقاتٍ وتبقى زوجته هي المعذبةُ؛ فالطلاقُ في مجتمعها يعدُّ عيبًا ومنقصةً للشرف والكرامة! ولربما يبقى الأمرُ على حاله ويبقى القاصرُ بلا عشيقاتٍ يُنفس بهنَّ ما فرضته عليه العائلةُ أو العشيرةُ فيعيشُ في مشاكلٍ نفسيةٍ مكبوتةٍ قد تدفعه للانخراطِ في صفوفِ مجاميعٍ إرهابيةٍ مجرمةٍ وأبعدُ الاحتمالات سوءًا أن يمارسَ على أطفاله ما وقع عليه من مظالمٍ لكنه سوف يراها مفخرةً ورجولة ليستمرَ بذلك حكمُ العشيرةِ بحمايةِ العمامة على مختلفِ فرقِها ومذاهبِها ويبقى "أطفالنا جواهر ولكننا حدادون" وتبقى العمامة حدادنا الأكبر فلقد أَلَنَّا لها أنفسنا وآتيناها فضلًا منَّا ونفاقًا؛ مثلما آتينا العقال ذلك.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647



وكالة أنباء حقوق الإنسان
- مصدر سعودي يكشف خلفيات اعتقال العمودي والمغرب تطالب بحقوقها ...
- السعودية.. مكافآت بملايين الدولارات لاعتقال مسؤولين حوثيين
- أمين عام الأمم المتحدة قلق من استقالة الحريري
- تقارير أجنبية: «اعتقالات السبت» تقرب ولى العهد السعودى من ال ...
- صحف غربية بعد اعتقالات الرياض: محمد بن سلمان يعزز سلطته والم ...
- الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استقالة رئيس الحكومة اللبنا ...
- دول الخليج.. وملف مكافحة الفساد بالسعودية
- اعتقال العشرت في موسكو وسط مخاوف من هجمات مناهضة للحكومة
- اعتقال العشرت في موسكو وسط مخاوف من هجمات مناهضة للحكومة
- تأثير حملة مكافحة الفساد على بورصة السعودية

المزيد.....
كتب ودراسات
- نحو استراتيجية للاستثمار في حقل تعليم الطفولة المبكرة / اسراء حميد عبد الشهيد
- حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن ب ... / قائد محمد طربوش ردمان
- أطفال الشوارع في اليمن / محمد النعماني
- الطفل والتسلط التربوي في الاسرة والمدرسة / شمخي جبر
- أوضاع الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية / دنيا الأمل إسماعيل
- دور منظمات المجتمع المدني في الحد من أسوأ أشكال عمل الاطفال / محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
- ماذا يجب أن نقول للأطفال؟ أطفالنا بين الحاخامات والقساوسة وا ... / غازي مسعود
- بحث في بعض إشكاليات الشباب / معتز حيسو

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - عمر تحسين الحياني - قلم القاضي في يد رجل الدين