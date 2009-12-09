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انشغالات نساء ورجال الصحة والنهوض بالمؤسسات الصحية محور اجتماع المكتب النقابي المحلي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بوادي زم


رحال لحسيني
الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 17:44
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


بلاغ: المكتب النقابي المحلي للجامعة الوطنية للصحة (UMT) لوادي زم والدائرة يتدارس انشغالات نساء ورجال الصحة ويطالب بالنهوض بالمؤسسات الصحية


انعقد يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، بمقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم، اجتماع المكتب النقابي الجديد لفرع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بوادي زم والدائرة، بحضور معظم أعضائه، خصص للبث في منهجية عمل المكتب المحلي،
وذلك بـ:
- توزيع بعض مهام التسيير والمداومة بين عدد من أعضائه إلى حين عقد الاجتماع القادم (دوريا).
- تجديد فتح باب الانخراط في وجه كافة مناضلات ومناضلي وأعضاء الفرع والمتعاطفين بوادي زم والدائرة.
- و الشروع في تسطير الملف المطلبي الجديد وطلب عقد لقاءات بخصوصه مع الإدارة محليا وإقليما.

وبعد التداول في عدد من القضايا التي تستأثر باهتمام العاملين في القطاع، خلص المكتب إلى التعبير - بخصوص بعضها- عمايلي:
1- تأكيد استعداد مناضلات ومناضلي إ م ش وعموم نساء ورجال الصحة للمساهمة في إنقاذ قطاع الصحة محليا -حسب الإمكانات المتاحة- واستهجانه لبعض الإساءات التي تمس بالقطاع وعموم العاملين فيه.
2- تثمينه للاجتماعات الحالية مع الموظفين للإطلاع على مشاكلهم مع الحرص على مساندتهم وصون كرامتهم وتشجيعهم.
3- استياءه من تردي أوضاع المؤسسات الصحية محليا ومطالبته الجهات المسؤولة إقليما وجهويا ومركزيا بالإهتمام بها وتأهيلها لتكون في مستوى حاجيات المدينة والدائرة.
4- مطالبته بتمكين المؤسسات الصحية المحلية من اعتماداتها بما يتوافق مع احتياجاتها ويمكنها من أداء مهامها.
5- رفضه للاعتداءات التي تطال بعض العاملين في القطاع وتحميلهم تبعات قصور المنظومة الصحية ومطالبته بتوفير الحماية اللازمة ووسائل وظروف العمل الملائمة.
6- مطالبته بالتوزيع العادل للعمل واحترام التخصصات وتفعيل دور الأقطاب وتعيين كافة المسؤولين.
7- شجبه لإختلالات وتأخر بعض المراسلات والوثائق الإدارية الخاصة بالموظفين وعدم التوصل ببعض الإعلانات تهمهم إقليميا.
8- استيائه من تغييب المندوبية الإقليمية لموظفي وادي زم من دورات التكوين المستمر ولجوئها لانتداب بعض الأفراد لاعلاقة لهم بالتكوين، واحتكار البعض لذلك.
9- مطالبته بتوفير الأدوية بالمراكز الصحية الحضرية والقروية والتراجع عن إقصاء بعض المراكز من خدمات النظافة والحراسة.
10- مطالبته الإدارة بتوفير الإعتمادات والإسراع بالإفراج عن التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية والمداومة التي تأخر صرفها.
11- استغرابه من قطع الماء عن المستشفى في بعض أوقات الذروة والذي يربك عمل مركز تصفية الكلي ويهدد المستفيدين منه.
12- تنديده بعمليات إحراق نفايات المطرح البلدي التي تغمر روائحها الخانقة المستشفى ليلا وتهدد صحة الموظفين والمرضى.
13- مساندته لعمال وعاملات شركات التدبير المفوض بالقطاع ضد الاستعباد والابتزاز الذي يتعرض له بعضهم.
14- دعوته لتجديد مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة بوادي زم والدائرة واستعداده لتشجيع كافة المبادرات.
15- تضامنه اللامشروط مع عمال شركة "يوس غاز" الموقوفين تعسفا واستعداده لتبني أشكالا نضالية مساندة لهم.

عن المكتب




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بلاغ إخباري: تجديد المكتب النقابي المحلي للجامعة الوطنية للصحة (UMT) لوادي زم والدائرة


انعقد يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، ابتداء من الساعة الرابعة زوالا بمقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم، اجتماعا تنظيميا لفرع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بوادي زم.
وبعد التداول في عدد من القضايا التنظيمية وانشغالات العاملين في القطاع، تم تجديد المكتب النقابي المحلي لفرع الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل لوادي زم والدائرة،
حيث جاء المكتب الجديد مكونا من 17 عضوا، تم توزيع المهام فيما بينهم كالتالي:

المهمة النقابية ------- الإسم الكامل
* الكاتب العام المحلي:
رحال لحسيني
* نواب الكاتب العام المحلي:
سعيد وكيلي، ابتسام عوفي، محمد المعيدني، فاطمة أيوبي، محمد عبادة
* أمين المال:
رشيد الصلحي
* نائبة أمين المال:
ماجدة كلخي
* الكاتب الإداري:
عبد المجيد نشاط
* نواب الكاتب الإداري:
نور الدين عميري، العربي برود
* المستشارون:
د. محمد ناتيجي، د. سارة مخضار، د. حكيم فلاكي، د. لمياء حمدون، أحمد الفتيح، البوشتاوية بندافي





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رحال لحسيني

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الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - رحال لحسيني - انشغالات نساء ورجال الصحة والنهوض بالمؤسسات الصحية محور اجتماع المكتب النقابي المحلي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بوادي زم