

ابتسام نجيب انطون

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 14:16

المحور: الادب والفن









مريم مشتاوي توقع روايتها الثالثة "تريزا آكاديا " في معرض الشارقة الدولي للكتاب



تحت رعاية دار المؤلف –لبنان وبحضور حشد من المثقفين وعالم الصحافة الامارتية المكتوبة والمرئية ولفيف من عالم الفن والادباء توقع الاديبة اللبنانية مريم مشتاوي روايتها الثالثة الصادرة عن دار المؤلف لبنان "تريزا آكاديا ".

كان حفل توقيع لافت الانتباه من حيث جودة الحضور المتعدد الشرائح من كتاب وقراء وعالم الصحافة والفن ..ربما لمشاركتها المتكررة في المعرض .

لمريم مشتاوي عدد من المجاميع الشعرية كان آخرها "حين تبكي مريم" وثلاث روايات :عشق ,ياقوت,وتريزا آكاديا .

رواية تريزا آكاديا - حب من نوع آخر.

تجمع الرواية بين الخيال الجامح وجنون الحب .. تبدأ من شاطئ بورتوفينو في إيطاليا لتنتقل أحداثها إلى مرفأ طرابلس وتنتهي بين جدران دير في ضيعة عتابا... ضيعة اخترعتها الكاتبة في جرود لبنان الشمالية.

تيريزا أكاديا أو امرأة الفراق تولد في بيت يفقد أحد أركانه الرئيسة.. والدها شيخ البحر رجل غريب الأطوار ينتمي إلى عالم البحار ..

توفيت والدتها وهي ما تزال طفلة وربتها امرأة لا تقل غرائبية عن والدها..

‎أحبت أغسطينو ولكنه ترك بورتوفينو واختفى بشكل تام.. فقررت السفر إلى لبنان وهناك تبدأ الحكاية...



فصل من الرواية:

المحبة تحتمل كل شيء



مقطع من رواية تريزا آكاديا الصادرة عن دار المؤاف للاديبة مريم مشتاوي



وضعت غريس نويل يدها على وجهي وراحت تتحسسني كأنها تكتشفني للمرة الأولى، وقالت:



- تيريزا أحضري لي لو سمحت الكتاب الموجود على الطاولة، فأنا أشعر بأنك تَعِبة وأريد أن أقرأ لك آية تريحك. ذهبت وأحضرت لها الكتاب وجلست إلى جانبها من جديد، ففتحته وطلبت مني أن أردد معها:



- المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر، ولا تنتفخ ولا تقبح، ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد، ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق.



شعرت بالاختناق ولم أستطع أن أتابع، لكن عمتي أكملت بصوت أعلى وكأنها تصر على أن يصل صوتها إلى السماء:



- المحبة تحتمل كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء، المحبة لا تسقط أبدًا؛



كنت أرتجف من حدة التأثر ليس من قوة وقع الكلمات على روحي، بل لأن الصفحة التي كانت تقرأ منها ليس فيها كلمات بل كانت مليئة بنقاط بارزة تتحسسها بأصابعها، وما إن أنهت قراءة الآية حتى بدأت بصلاتها الأخرى، لم أكن أسمع ما تقوله من حدة ذهولي، كان ذهني شاردًا بعمتي الكفيفة التي كانت ترى أفضل مني منذ أن التقيتها في المطار، كان فيها نور أقوى من نور البصر، عمتي التي أحببتها قبل أن أتعرف إليها لم تلمِّح يومًا أنها عمياء ولم تشكُ لي قطّ من ضعف يقيدها، كانت حرة طليقة تمشي بثقة وكأن الأماكن كلها تخضع لطيبتها وتتحرك بحسب خطواتها. ركعت عند قدميها وبدأت أشهق بالبكاء وأقول وأنا شبه فاقدة للوعي:



- ما كانت تنقصني إلا طيبتك لكي ينفجر قلبي المحقون بالأوجاع. عمتي كم أتمنى أن أكونك! كم أتمنى أن أرى الأشياء ببصيرتك! فأنا أعيش داخل غيمة سوداء منذ ولادتي ولا أعرف مَن هو أبي شيخ البحر، ولا أعرف حقيقة أنجيليا ولا أعرف حقيقة مَن أحببت؛ كلهم رحلوا من دون أن أراهم، وأنت... أنت يا عمتي ترين كل شيء... لِمَ أتيت الآن بنورك؟ أنا تَعِبة تَعِبة جدًّا يا غريس نويل أتوسل إليك ألّا تضيئي عتمتي كي لا أتألم أكثر.