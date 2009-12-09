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|الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - لجنة المرأة في التيار الديمقراطي العراقي - أستراليا - لا للتعديلات المجحفة على قانون الأحوال المدنية المرقم 188 لسنة 1959
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لا للتعديلات المجحفة على قانون الأحوال المدنية المرقم 188 لسنة 1959
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|الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - لجنة المرأة في التيار الديمقراطي العراقي - أستراليا - لا للتعديلات المجحفة على قانون الأحوال المدنية المرقم 188 لسنة 1959