

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5641 - 2017 / 9 / 16 - 02:13

المحور: الادب والفن









ليس عندي ما أقايض به

سوى بقية قلب

شرب الهوى

مع روم القراصنة

خذيه وأعيديني

منك إليك فيه

لن تفارقي قلبي وعيني لأنك

دمعتي .....يقيني

لكم تحلم السنابل

لو بقيت خضراء

في شروق الباسفيكي

كي ﻻيأتي عليها اﻷوان

ليس للنار أمان

أن روما احترقت

شب النسيان

بالمدافن

رأيت الله يبكي

الصحب والأوطان

بنومك لا تمشي

حافية القدمين

أرتقي

سلم السماء

زلقة

مساربها

لو سقطت

فتحت لك صدري

وسادة أمان

قددت من ياقوت رباني

شربتي تراتيلي

حلقتي بعيدا ...بعيدا

كتمتي عني العنوان

أحضرمعك دلوا

كفك قد تكفي لدمي

لكنها

لن تسع دموعي

وجد الغياب:نون

أمطري المنحوس

يا غيمة العبوس :

- جمرات المجوس، الندم المر

سيعيده النهر للبحر

ليتطهر

أنت يا رعود الريح

العاصف تهددين

ستنزليه زخات طين

وفراغ موسم القحط القديم،

سيلبس:

-وجه أيقونة نحاس فارهة الصدأ

يركل نواقيس الصدى :

أما حان موعد القرع بعد؟

جياد الخبب

قطط صهيلها

يمتطيها خراب

الحسرة

عيون المواخيربلا شموع تشرف على الخواء:

المواجع العجوز والوجد المتطوح :تمتلئ الكؤوس

النبيذ المعتق :

-بقايا الندم الآسن

وحلم إبحار العباب

خلف أفق

غرق الشمس

في الأصيل