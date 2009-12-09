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رؤى الوهم


هيفاء بو حرب
الحوار المتمدن-العدد: 5640 - 2017 / 9 / 15 - 19:25
المحور: الادب والفن
    


تقيّدني الحياة بسلاسلَ من وهم
تتركني بين الحلم واليقين
أنظُر إلى الماضي فيبعثرني الحنين
لأرى أيامي التي مرت
وكأنها لصمتي باب مغلّق برتاج الأنين
خلفه صور من كآبة
تعرّي روحي الساكنة خلف جدار من ليليَ الحزين
ارنو إلى غدي
أراه شاحباً يخاف ان يقتل احلامي
دروب خوفي هاربة
كأنها انهارٌ جفّت فيها المياه
ونضبت ينابيع الأماني
غارت تحت حُجُب المجاهل
رؤىً تداعتْ
كأوراق الشجر تطايرت مع الوجع الضنين
أن يزهر دائما ألَمه الدفين في نفسي
فلا هو يفارق لحظتي
ولا يفارقني وجع السنين





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هيفاء بو حرب

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