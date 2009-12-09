أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حنان وليد - أصابعُ الماءِ المُلتويةُ


اخر الافلام











المزيد.....

أصابعُ الماءِ المُلتويةُ


حنان وليد
الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 20:17
المحور: الادب والفن
    


أصابعُ الماءِ المُلتويةُ
‏⁧‫#حنان_وليد‬⁩
‏لم يعد الغموضُ يرتدي حُلَلَ الخفاءِ ،
‏بلا ندمٍ ،
‏ابتلعَ جسدَ النورسِ الغريقِ.
‏غابَ في دُوارِ اللُجِّ ،
‏روحٌ قُيّدَتْ بأُصبعِ الماءِ
تنادي غصنَ الزيتون بصوتٍ كتمَتْهُ فقاعاتُ “اللاوكسجين” في أعماقها بقُبلةِ ارتحالِ الهواءِ بحنجرةِ اللحظةِ بكلّ لُؤم ،
‏أنفرطتْ مِسبحةُ مُتكئِ الشيبِ “لإارادياً” بتشيُّعِ الفرحَ بعينِ رمادِ جمرِ
فَقْدكَ الكونيِّ المتَّقِدِ بأضلُعِ القدرِ المُنتشي ،
‏احدوْدَبَ ظهرُ الواهمين متمسّكينَ بمسمارِ يقينِ قُدُومِ ظلّكَ المغمورِ في سحيقِ الدهرِ
بما تبقى من قميصِ أبن يعقوبَ وسترةِ إنقاذهِ، أذاً لا تسألِ المحزونَ أين مصابُكَ!! فلقد أحتزَّ الوجعَ حتى رَضَختْ لسانَهُ بلوعةِ الألمِ،
‏كفاكَ غياباً فقدْ عصفَتَ بمُقلِ الأنتظارِ بوحشةِ الترقُّبِ وخيطُ الأملِ يشتَدُّ ضيقاً على عنقِ الوقتِ المُتسرّبِ من حباتِ الرملِ، بَذَرتْ كلَّ حبةِ قمحِ المُعصراتِ جُيوباً ،طارتْ تتبعُ آثاراً ضَلَّتْ مسارَ عودتها ،
‏تُرمّمُ بكفِّ التَصبُّرِ دمعةَ حواءَ ربيعك الأبيض، اطلقْ ساقيكَ بترنيمةِ عابدٍ يُناشدُ أجنحةَ السماءِ لتمنحَ بساطاً من خيوطِ الريحِ كي يعودَ لعناقِ طينةَ نشأته ِراقداً بسلامٍ ..
‏يا أيّها البحرُ أَرْخِ ساعديك لعلَّ الشوقَ الغافي يطفو ،
‏ترمَّلَ النبضُ للقائِه فمازال في جوفك يئن ..
‏حرّكْ ذراعَ زوبعةِ يدكَ وامسحْ ضُرَّ الطريقِ المظلمِ بضوءِ الخلاصِ الأبدي خلف قبابِك الفضيّةِ العائمةِ تراقصُ ظلالَ النور،، أَيُعقلُ أنَّ روحَهُ أسيرةُ نرجسيتك؟! تتلوّى! عُمقُ ثقلِ صخورِ سذاجتكِ وأسنانِ كائناتك “اللأرضية”!! هائماً ببحرِ الأسى خشبَ لحدِهِ الأتي
‏نعم!! زارَني طيفُ ملامحِكَ الباسمةِ باعثاً قُبَلاً مائيةً أرتسمتْ على وسادةِ نور جنتك الأولى، لأهرولَ بأتجاهِ لحدِ وهمِ مماتك وزهوري ذَبُلتْ من يد لهفةِ مصابِك .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حنان وليد

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- ليل..المنكسرين
- عنق الفجر

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- مشاركة فنانة إسرائيلية في مهرجان بالمغرب تثير ضجة واسعة
- حيان شرارة: الحياة الرمزية
- الانفجارات أشد ضجيجا في السينما
- افتتاح -مسكون- لأفلام الرعب في بيروت بنكهة مصرية
- الخلفي : اجتماع الأغلبية لم يشهد -توتر واضطرابات-
- بلدية فرنسية تحظر عرض فنان كوميدي مناهض للعنصرية
- الكونغرس البيروفي يرفض إحداث مجموعة صداقة برلمانية مع -البول ...
- متاحف قطر تبرز الإبداع الألماني بمعرضين بارزين
- في انتظار الحسم في قرار العماري..«البام» يغلي
- هل يعتذر ابن كيران عن الترشح لولاية ثالثة ؟

المزيد.....
كتب ودراسات
- بحث في (المسرح في علاقته بالمعرفة:المعرفة في المفهوم الفلسفي ... / محسن النصار
- أنا الشعب... / محمد الحنفي
- أيها المارون من إلى كرة الأرض... / محمد الحنفي
- الشبيط ....الشوك الدامى / أنور مكسيموس
- ملحمة العشق والانهيار... / محمد الحنفي
- فيدرالية لليسار... / محمد الحنفي
- عاش الشعب... / محمد الحنفي
- شاعرة أنت... / محمد الحنفي
- مهرجان المساوة عيد... / محمد الحنفي
- بلادي قريبة / بعيدة... / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حنان وليد - أصابعُ الماءِ المُلتويةُ