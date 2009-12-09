

بلقيس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 12:45

المحور: الادب والفن









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بلقيس خالد

على وجهها ..متغطرسا الأستنكاف

تحمل ُ دلوا ممتلأ

تعبرا جسرا..

تدخل طريقا مزدحمة

تجتاح أمواج الناس

تقف ..

مِن الدلو ..تخرج طاسة

خفق جنح عصفور.. : يدها ترش ُ الماء َ

على ..

باقات الخضرة ِ

: بين نابي أسد .. حجر كريم مبهر

: أنوثتها .

قالت ذلك عمي متنهدا وهو يضع بين يدي جدتي

سلة ً ملأى ..

: باقات الكزبرة، الريحان، النعناع .