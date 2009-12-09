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بلقيس خالد
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 12:45
المحور: الادب والفن
    


صفحات
بلقيس خالد
على وجهها ..متغطرسا الأستنكاف
تحمل ُ دلوا ممتلأ
تعبرا جسرا..
تدخل طريقا مزدحمة
تجتاح أمواج الناس
تقف ..
مِن الدلو ..تخرج طاسة
خفق جنح عصفور.. : يدها ترش ُ الماء َ
على ..
باقات الخضرة ِ
: بين نابي أسد .. حجر كريم مبهر
: أنوثتها .
قالت ذلك عمي متنهدا وهو يضع بين يدي جدتي
سلة ً ملأى ..
: باقات الكزبرة، الريحان، النعناع .





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بلقيس خالد

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المقالات المنشورة: 44
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