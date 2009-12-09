أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نصيف الشمري - درب العمر


اخر الافلام











المزيد.....

درب العمر


نصيف الشمري
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 09:23
المحور: الادب والفن
    


درب العمر
إنَّ الحياةَ بلا حياء نارٌ تستعرُ، مَن يطفِئها؟ سحاباتُ الكلماتِ المتجمعةِ في فضاءِ الروحِ، كلماتٌ طيباتٌ، تعيدُ للحياةِ حياؤها، وللسنبلةِ الذهبيةِ، طعمُ وفاءِ اخضرارها، من دربِ الخصبِ، نماءُ العمرِ، ألِفْتَهُ محبةَ انسان، جمالهُ كلمةٌ حَسِنةٌ من قلبٍ، يمكن أنّ نُهديها ... لمدينةِ الشعرِ، وللجبلِ مصدِّ الريحِ، وللأهوارِ التي، تخمدُ سعيرَ النيرانِ، الثروةُ حكاياتٌ شعرٍ، من شمسِ المدنِ، حكايةٌ تمرُّ ، اكتبوا نهايتها بقلمِ سلامٍ. لو نضبَ النِفط، وحَنَّ الجبلُ لسماعِ الشعرِ، ستعرفون الزَهوَّ؛ في ربيعِ الاوطانِ عراق.
نصيف الشمري
العراق
2017/9/13





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
نصيف الشمري

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- ومضات دهْشة
- احتْمال
- أثير السطر
- فلسفة الطعن
- مع انقشاع الظلام
- ومض الأسلاك الشائكة
- حرفُ سلام
- نَداوة
- ومضات التلاشي
- عيناكِ والحرية
- منفى الشعراء
- ومضُ الذاكرة
- خوارزميات القلب..تفاؤل
- دموع الحرية
- لوحة الجيتار الأزرق
- هيا الى الحياة
- ياولدي
- صحوة إرادة
- المدن الرحيمة
- مسرح السطر

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- ممثل المغرب بجنيف:خطاب الجزائر فقد مصداقيته
- 7 أنواع من الأحذية ينبغي أن يقتنيها كل رجل
- التفكير الإبداعي لا يمكن شراؤه إلكترونيًا
- اكتمال الاستعدادات لفعالية «مهرجان الثقافة العربية وتراث الإ ...
- جنوب إفريقيا ضيفة شرف الصالون الدولي للكتاب بالجزائر
- مناقشة كتاب «هل كان عبد الناصر إخوانيا» للكاتب ثروت الخرباوي ...
- الكويت ضيف النسخة السابعة عشرة من ملتقى الشارقة الدولي للراو ...
- فيلم -قضية رقم 23-: الكل يحمل جراح الماضي في لبنان
- في الذكرى الخامسة لرحيل الشاعر طه محمد علي صدور كتاب -صبي ال ...
- إدلب السورية تسعى لاستعادة آثارها المهربة

المزيد.....
كتب ودراسات
- بحث في (المسرح في علاقته بالمعرفة:المعرفة في المفهوم الفلسفي ... / محسن النصار
- أنا الشعب... / محمد الحنفي
- أيها المارون من إلى كرة الأرض... / محمد الحنفي
- الشبيط ....الشوك الدامى / أنور مكسيموس
- ملحمة العشق والانهيار... / محمد الحنفي
- فيدرالية لليسار... / محمد الحنفي
- عاش الشعب... / محمد الحنفي
- شاعرة أنت... / محمد الحنفي
- مهرجان المساوة عيد... / محمد الحنفي
- بلادي قريبة / بعيدة... / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نصيف الشمري - درب العمر