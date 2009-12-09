

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 00:58

المحور: الادب والفن









ماذا بِك ؟



ماذا بك ؟

ليس سوى وجهها في المدينة

اذهَبْ واختبيءْ فيه

مثل غريب

ماذا بك ؟

ليس سوى ضوئها في السماء

تدَثَّرْ بهِ

مثل نجمةٍ

لم تَعُد في المدار.

ماذا بك ؟

أنتَ وحدك

اجعَلْها ليلتكَ الأخيرة

و أترُك لها نهارَكَ

الذي لا يجيء .

ماذا بك ؟

هي لا تتذكّرُ

وأنتَ لا تنسى

وفي كلّ صباحٍ

لا ألفةَ لها فيه

ستكونُ وحدكَ

يابِساً في السرير .

ماذا بك ؟

هي تنقرُ المحبّة من قلبكَ الفارغ

و ترحلُ الى حيثُ ترحَلُ

وانتَ تبحثُ في اعشاشكَ المهجورةِ

عمّا تبقّى من رائحتها

في العُشبِ العتيق .

ماذا بك ؟

هي لا تدري

ولَم تكُنْ يوماً لتدري

وانت وحدك تدري

بهذا الذي حلَّ بك

مثل حصانٍ قديم .