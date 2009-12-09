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ماذا بِك ؟


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 00:58
المحور: الادب والفن
    


ماذا بِك ؟

ماذا بك ؟
ليس سوى وجهها في المدينة
اذهَبْ واختبيءْ فيه
مثل غريب
ماذا بك ؟
ليس سوى ضوئها في السماء
تدَثَّرْ بهِ
مثل نجمةٍ
لم تَعُد في المدار.
ماذا بك ؟
أنتَ وحدك
اجعَلْها ليلتكَ الأخيرة
و أترُك لها نهارَكَ
الذي لا يجيء .
ماذا بك ؟
هي لا تتذكّرُ
وأنتَ لا تنسى
وفي كلّ صباحٍ
لا ألفةَ لها فيه
ستكونُ وحدكَ
يابِساً في السرير .
ماذا بك ؟
هي تنقرُ المحبّة من قلبكَ الفارغ
و ترحلُ الى حيثُ ترحَلُ
وانتَ تبحثُ في اعشاشكَ المهجورةِ
عمّا تبقّى من رائحتها
في العُشبِ العتيق .
ماذا بك ؟
هي لا تدري
ولَم تكُنْ يوماً لتدري
وانت وحدك تدري
بهذا الذي حلَّ بك
مثل حصانٍ قديم .





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - ماذا بِك ؟