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رُفعت الأقلام وجفّت الصحف ..


هيام محمود
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 21:02
المحور: الادب والفن
    


صوت ساخر فى داخلى يُنادى ..
رُفعت الأقلام ..
كُتبت الأقدار ..
قُدِّست الأوهام ..
ستفنى الأعمار ..
ولن يتغيّر حال العباد ..
الحديد كبّل الأيادِ ..
الصحراء صحّرت المدن والبواد ..
الأوطان إستفردت بها الأَعَادِ ..
والآفاق أخلفت كل ميعاد ..

فأين ستقطفين الورود ؟
ومن سيسمع منكى الأناشيد ؟
وهم أن تكسرى هذه القيود ..
لا أمل فى تغيير هذا الوجود ..
وليس لكى إلا ندب الخدود !
اندبى وابكى ماضيكى السعيد ..
اندبى وسأزيد معكى التغريد !
لله درّك يا دين هل من مزيد !





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هيام محمود

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - هيام محمود - رُفعت الأقلام وجفّت الصحف ..