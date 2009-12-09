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بسملة في زمن منقوص


سلوى علي
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 21:01
المحور: الادب والفن
    


بسملة في زمن منقوص
.......
عمري الهارب ترك أجنحته عند نافذة الروح ليتشظى في ضلع الليل ، ويتسع برد أضلعه في مدارات عطشي أليه.
عجبا...وكأنه شرايين الحياة يتراكب الشوق فوق الشوق ، لتدمي الأشواق في زمني المنقوص الذي أختنق بالصبر ودب في أغصانها الذبول، ولا نور يوصلني لربيع أشجاره حين أمشي دون ظله، هو بسملة الصبح بخرائط جنوني ، التي تفقدني دائرة الأتجاهات على وقع أسفاري ذاك الحلم المستديم في أول التكوين.
العبارات مستمرة ،تنجمع كالأحلام الماسك بأصابع الرمل عند شواطئ أدمنته ، ينحبس الهواء في حنجرتي كلما أغفو بين كفيه كدفء لا يذوب ، أغافل الذاكرة حين التحليق بضوئه فتأتي عصارات حوار الروح لتهدهد صوره الغارقة بين نبض أضلعي في قراطيس الصمت المبطن بالصراخ، كلما مررت بمدن تنفسه في شوارع أشعاري ، فأتساقط كرطب نخيله أنقرضت الحروف من لغتها ، حين أسافر الى عمق سحر عينيه، كأنها أسفار الروح تلبس رداء البنفسج في زحمة التوجع بأبواب دفء أضلعي الذابلة .
حينها أدركت ان الله أرسله مطرا... ، ليبشر الصابرين..





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سلوى علي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سلوى علي - بسملة في زمن منقوص