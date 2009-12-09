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الشتاء الأخير قصيدة


خليل إبراهيم الحسن
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 11:34
المحور: الادب والفن
    


إختبئْ خلفَ الكلماتْ
إختبئْ
خلفَ ذاكَ الحرف الرافع يده للسماء
تسلقْ صوتكَ العاري
وتشدقْ بالحشرجات المتخماتِ بالظنونْ
إختبئ خلف الكلمات التائهة
في صدور العذارى
إقذفْ بيدك بعيداً كأعمدة الدخانْ
تضرعْ إلى خوفك الرخيمْ
أبحث عني في مدن الرماد والشجونْ
ستجدُ لحيتي يتوسدها الخراب
وأمنياتُ شيخٍ غارقٍ بالخطايا والمواعظْ
يبحثْ عن المنابرِ الحالمةِ بالتوتِ والحواريْ
بليلة إسراءٍ نحو الخطيئة

إختبئْ خلف حرفك الرجيمْ
إبحثْ عني في مدن السواد المقيتة
وشراشفِ العشاقِ الحزينة
ستجدُ عظمي منخورةً ذاكرتهُ العتيقةْ
وفي غرف التدجين أعضائي مبعثرةً
كالألعاب الممزقة بالشهوةِ والجنونْ
وأظافرِ المارقونْ

أيها العابدُ باسم الأميرِ .. الأميرْ
أيها المتدحرج فوق لحمي المشبع بالسياطْ
أجلدني مئة جلدةٍ وجلدةْ
طهرْ دمائي من عبائتك السوداء
اختبرْ صبرَ المنايا المتزاحمة
أضربْ بالحديد عنقي
أشتري منزلي بعشرينَ آيةْ
أرفسْ مؤخرتي
أدفعْ بيداك عنقي نحو الهاويةْ
نمْ في سريري أيها الغرابْ
تكومْ كالذباب فوق المرايا
ستلفظكَ المداخن
ويلعنكَ بلاطي
ستتقيأُ منكَ المغاسلْ

ذاك الغريب العابث بمكتبتي
ومزقَ السطورْ
تسلقَ كالبرغوث فوق محبرتي ودواتي
مكوراً وجهه كالحذاءْ
يتمتمُ كالغواني عن الإلحادِ والفجورْ
يسرحُ كاللصِ
بين جدراني المكتضة بالأنينِ والمواجعْ
يمحو بلسانه المتحلزن ذاكرةَ الأواني
وهديرَ البوابيرِ
ضحكةَ الملاعقِ فوق الصحونْ
يقسمُ أنهم لمنصورون
أحفادُ السابقون واللاحقون

ايها العابث بمكتبتي
لملمْ شعر لحيتكَ المثناثرَ كالرمادِ
في شوارع المدينةْ
دعني ألمسُ ابوابَ المنازلِ كالضريرْ
أُقبِّل النوافذُ الحبلى بالصريرْ

ايها العابثُ بجدار الأواني
اذهبْ بلحيتك الملوثةِ بالخطايا
بالدمِ ولعنةِ الحرائرْ
بعيداً عن المساجد والمنابرْ
دعني أفتشُ عن بقايا ذاتي
في صليلِ الثواني
في ثقوبِ المقابرْ

أيها العابثُ في وطني الوثيرْ
لا تشحذْ السكاكينَ المعكوفةْ
لا توقظْ العصافيرْ
لا تنزعْ من الوسائدِ الحريرْ
أتركْْ تمتماتَ العشق ترقصُ بحياءٍ
على جدرانِ صوتي الاسيرْ

أيها العابثُ في قَدَرِ المواسمِ
وأحزمةِ الفصولْ
ماذا اقول ؟
ُ لمدنِ الملح الحزينةْ
ماذا أقولْ ؟
وأنا اتسكعُ في زقاقِ الحزنِ
كالمعتوهِ
كالمتسولِ
كالسكيرْ
وأنا قاب موتينِ من شتاتي
من شتائي الأخيرْ

**خليل إبراهيم الحسن**





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خليل إبراهيم الحسن

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - خليل إبراهيم الحسن - الشتاء الأخير قصيدة