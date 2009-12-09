

أحمد جميل

الحوار المتمدن-العدد: 5572 - 2017 / 7 / 5 - 08:37

المحور: الادب والفن









دقوا طبولَ الهنا للنصرِ وأحتَفِلوا

وسطروا المجدَ فالاوباشِ قد رحلوا

اما أنا حفلتي قد أُجِلتْ لغدٍ

لساعةِ الحشرِ،ذاكَ النصرُ والاملُ

عذراً اذا دمعتي فاضتْ بنصرِكمُ

لكنَ في العقلِ اشلاءاً لِمنْ قتلوا

لزالَ في مهجتي نزفٌ،وليسَ دمي

دمُ المودةِ والقربى وهم أهلُ

عذراً اذا هامتي للرقصِ ما طَرِبتْ

أودى بها اللطمُ والتابوتُ و الكللُ

آهٌ على النصرِ لو للبيتِ عادَ أخي

ودقةُ الطبلِ ،نبضُ القلبِ تنتقلُ

لو لم تُشَجَ لنا في الحربِ أفئدةٍ

لخيرِ أجسادِها،طهرٌ همُ رسلُ

دُقوا طبولَ الهنا اعلامكم جيفٌ

من هُدهُدٍ فرَ او من بومةٍ تصلُ

بوركتمُ مسبقاً عن قطعِ راتِبَهم

وشيدوا (الدور)و (الحدباء) وإبتَذِلوا

رُدوا نوى البعثِ في عزٍ لِموطِنِها

وَفَكِكوا الجيشَ والانصارِ وأبتَهِلوا

أن كانَ دينكمُ سيفٌ على جسدي

أُنبِأكمُ خبراً ،فالدينُ يُنتَعَلُ