أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أحمد جميل - للمنتصرين اعلاميا


اخر الافلام











المزيد.....

للمنتصرين اعلاميا


أحمد جميل
الحوار المتمدن-العدد: 5572 - 2017 / 7 / 5 - 08:37
المحور: الادب والفن
    


دقوا طبولَ الهنا للنصرِ وأحتَفِلوا
وسطروا المجدَ فالاوباشِ قد رحلوا
اما أنا حفلتي قد أُجِلتْ لغدٍ
لساعةِ الحشرِ،ذاكَ النصرُ والاملُ
عذراً اذا دمعتي فاضتْ بنصرِكمُ
لكنَ في العقلِ اشلاءاً لِمنْ قتلوا
لزالَ في مهجتي نزفٌ،وليسَ دمي
دمُ المودةِ والقربى وهم أهلُ
عذراً اذا هامتي للرقصِ ما طَرِبتْ
أودى بها اللطمُ والتابوتُ و الكللُ
آهٌ على النصرِ لو للبيتِ عادَ أخي
ودقةُ الطبلِ ،نبضُ القلبِ تنتقلُ
لو لم تُشَجَ لنا في الحربِ أفئدةٍ
لخيرِ أجسادِها،طهرٌ همُ رسلُ
دُقوا طبولَ الهنا اعلامكم جيفٌ
من هُدهُدٍ فرَ او من بومةٍ تصلُ
بوركتمُ مسبقاً عن قطعِ راتِبَهم
وشيدوا (الدور)و (الحدباء) وإبتَذِلوا
رُدوا نوى البعثِ في عزٍ لِموطِنِها
وَفَكِكوا الجيشَ والانصارِ وأبتَهِلوا
أن كانَ دينكمُ سيفٌ على جسدي
أُنبِأكمُ خبراً ،فالدينُ يُنتَعَلُ





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
أحمد جميل

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- -حكاية عشق/سيرة أدبية- تجربة رائدة في مشهد حركتنا الأدبية
- عن النقد الأدبي وإشكالاته النقد الأدبي إبداع على إبداع
- آمال عواد رضوان : عطاء إبداعي متميز
- فاطمة- محمد نفاع
- مجانية التعليم .. جانية أم مجني عليها ؟!
- حقًا ما زال الشعر ديوان العرب
- نقد وحوار حول قصة الشيطان الذي في نفسي
- -نزيف الظلال- بين
- الاسلاميون .. الطريق الى العلمانية !
- العلمانية .. الفريضة الغائبة
- دينك ضعيف .. أتركه!
- الكماشة
- للعلمانية حماة
- مراجعة نقدية لقصة الشطان الذي في نفسي
- القائمة731 ...نقطة ضوء في نهاية نفق مظلم
- الحوار المتمدن..عمر قصير حافل بانجازات كبيرة
- عقلية الاقبية السرية اطلت برأسها من جديد
- ليس بالصدور العارية نحارب الارهاب الدموي
- اين القداسة في اقامة اقليم اداري في الجنوب العراقي
- اسلمة الديمقراطية

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- صدور الطبعة العربية لرواية -الطابق الألف- للكاتب كاثرين ماكغ ...
- صدور -المرأة في مصر.. العقل النسوي في مواجهة المجتمع الذكوري ...
- ترامب موضوع مسابقة للرسوم الساخرة في إيران
- بي بي سي تستثمر 34 مليون جنيه استرليني في برامج الأطفال
- أزمة قضائية بين محمد فؤاد وتامر عبد المنعم بسبب -الضاهر-
- روايات... أبطالها أشهر الأدباء
- إطلاق النسخة الحادية عشر من مهرجان الأدب الموريتاني
- افتتاح دور سينما -جوالة- في موسكو
- إيران تنظم مسابقة -ترامبيزم- للرسوم الساخرة من الرئيس الأمري ...
- هل المعارك الفنية حقيقية أم مفتعلة؟ شاهد الحقيقة

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,896
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أحمد جميل - للمنتصرين اعلاميا