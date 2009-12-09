

وديع العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 20:01

المحور: الادب والفن









وديع العبيدي

اصدقاء ما بعد الحداثة..!

(قصائد الكونكريت)

(1)

منذ دخل الكونكريت في المدن

تحولت القلوب الى حجر

ومع ارتفاع ابراج الزجاج

تحول الناس الى ادوات جارحة.

هكذا كانت حكمة سومر عميقة

وحروفها لا تخدش الضمير

عقلها لم يبلغ الكبرياء

وارادتها لم تتمخض شرا..

وعندما عسعس الطمع..

ماتت!.



(2)

في الصحراء يزهر ورد

وفي لظى الصيف يقطر مزن

وفي المدن المزدحمة

لا توجد رحمة.

في كثرة البشر شر

وفي انسياح النساء دماء



الحمقى حولوا العقل الى اعتقال

والارادة الى تبعية

صف وجوه هؤلاء على السكرين

ثم قربها الى اشباهها الانيمالز

ثم اجعل الانيمالز الهة

هكذا بدأت الميثولوجيا.



(3)

اللغة باعدت بين الناس

والانترنت حول الهواء الى حيطان

لذلك لا يرى البشر بعضهم

وهم يقيمون في مكان واحد.



العقل والارادة والحاجة

ثلاثة مفاتيح مزدوجة

من بذلها لغيره ذلّ

ومن سخرها لنفسه ابتذل.



(4)

الانسان بغير الناس

لا يحقق انسانيته..

والانسان بوجود الناس

يفقد انسانيته.



كل الكائنات الخالدة

تتشكل من عنصر واحد

والانسان مركب من عدة عناصر

يدمر بعضها بعضا.



(5)

النبات يلتصق بالتربة

والحيوان يزحف أو يسبح أو يطير

الانسان وحده

اراد ان يكون كل شيء

فخسر ذاته.



المادة واحدة..

والوجود اصل واحد..

النباتات واحدة لا يغيرها التعدد

وفي عالم الحيوان لا تتميز نفس عن نفس

الانسان انشق على نفسه

في غواية الفردية

كل فرد يتفاضل ويفتخر على سواه

الابن ينشق على ابيه

والزوجة تتمرد على الزوج..

والجار يستنكف من جاره

لا يوحدهم غير

الجوع والمرض والعبودية.



لا يتشابه الناس الا في اثنين..

في الميلاد والموت.

وفيما بينهما يتعادون ويتنافرون.



(6)

هل الانسان اخطأ..

ام الاله ام الشيطان..

لا احد يعترف بخطا.



الخطا نفسه لا يعتبر نفسه خطأ..

هو حقيقة اساء فهمها الانسان.



(7)

عدو الانسان نفسه..

رغبته وفكرته ونطفته..

هي مصدر شقوه..

السعادة والتعاسة وجهان لعملة واحدة

باختلاف الظروف وزوايا النظر.



(8)

لا يسمو الانسان حتى

يكتشف ويعترف انه

تافه واحمق وغلطان

ينسى صورة ولادته

ولا يفتكر بصورة دفنه.