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حوار


بابلو سعيده
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 19:53
المحور: الادب والفن
    


حوار الشّمس تغيب في عين الناظر لا في عين الواقع . وشعاع الشمس في صيف ألاسكا، لا يغيب .. حيث تبلغ ساعات النهار 24 ساعة . وشعاع الشمس في الشتاء .. لا تعرفه ألاسكا.. حيث تبلغ ساعات الليل24 ساعة، ،مما يُربك رجل الطقوس الشعبوي في إداء واجباته، لعجزه عن تحديد أوقات الفروض الدينية. صوت ثيولوجي يقول : ـــ لا يوجد إرباك لدينا مطلقاً ـــ لأنّ أديباتنا، تُركّز على إتمام مكارم الأخلاق.. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبقى الأخلاق هي الأخلاق ، في كلّ زمكان . والمحرّمات.. هي المحرّمات في كلّ زمكان . ــ صوت الحياة ، يرى عكس ذلك قائلاً : ــ لكلّ طبقة اجتماعية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة او معدمة أخلاقيتها الخاصّة بها . كما أنّ إن أخلاقيات الملكيّات العامّة تختلف عن اخلاقيّات الملكيّات الخاصّة .على سبيل المثال ، في الغابة، يُعْتَبر صيد الحمام البرّي والحيوانات البريّة , وقطف عناقيد العنب والزيتون ، وتناول الثمار والفواكه حلالاً في حلال إنّه زمكان، لا توجد فيه محرّمات، ولا تابوات . أمّا الصيد الأهلي للحمام الأهلي ، وقطف عناقيد العنب والزيتون، وتناول ثمار وفواكه الغير.. في مجتمع القرية.. فهو حرام في حرام. إنّه مجتمع توجد فيه تابوات.. ومحرمات





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بابلو سعيده

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