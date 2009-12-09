

ايليا أرومي كوكو

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 19:51

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









الكذب مرض نفسي ينم عن الجبن وعدم الثقة في النفس وفي الاخرين

ظننت ان الكذب وصية من الوصايا العشرة الواردة في الكتاب المقدس بل أجزمت في ظني وصية لا تكذب يسبق وصية لا تقتل

فالكذب خطيئة كبيرة بل هو أب الخطايا و لا استطيع بأن بأنها أمها فكل الخطايا تتم بعد ارتكاب خطيئة الكذب

الكذب كذب مهما صغر او كبر ولا توجد منطقة وسطي بين الصدق والكذب كم لا يوجد شيئ اسمه كذبة بيضاء اذ لا لون للكذب

فتحروا الصدق في أقوالكم وأفعالكم مع كل الناس فمن يكذب علي أمه وابيه يكذب علي الله وعلي كل البشر ...

أقوال عن الكذب شيشرون: "الكاذب لايصدق حتى ولوقال صدقاً".

إبراهام لنكولن: "تستطيع أنّ تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل وقت ولكنك لاتستطيع أنّ تخدع كل الناس كل الوقت".

أرسطو: "الموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب".

فيكتور هيغو: "يكره الناس من يضطرونهم إلى الكذب عليهم".

جورج برناد شو: "ليست عقوبة الكذب أنّ الناس لايصدقونه بل أنهُ هو لايستطيع أن يصدق الناس".

أندرية روسان: "إنّ هناك لحظة في الحياة نكره فيها الكذب أشد الكرة أنها اللحظة التي يكذب فيها علينا أحدهم".

إنغيلا ميريكل: "إذا لم يستطع الإنسان أن يخترع كذبة مقنعة فأولى به أن يتمسك بالصدق".

نيتشه: " لست منزعجاً لأنك كذبت علي، لكنني منزعج لأنني لن أصدقك بعد هذه المرة". نصف الحقيقة أكثر جبناً من الأكاذيب مثل يقول: " أخبر صديقك كذبة فإن حفظها سراً فأخبره الحقيقة".

آن لاندرس: " الحقيقة العارية افضل دوماً من أجمل كذبة لباساً".

أدولف هتلر: " اكذب كذبة كبيرة ثم حاول تبسيطها وكررها، في النهاية ستصدقها".

بالتسار غراسيان: " كذبة واحدة تدمر سمعة شخص بالكامل".

أدرين ريتش: " الكذب يكون بالكلمات وكذلك بالصمت".

نيتشه: "الكذبة الأكثر انتشاراً هي كذب الشخص على نفسه".

مالكولم ماغيريدج: " البشر لا يصدقون الكذب لأنهم مجبرون على ذلك، لكن لأنهم يريدون ذلك". من السهل تصديق كذبة سمعناها في الماضي على أن نصدق حقيقة نسمعها للمرة الأولى".

جورج برنارد شو: " عقاب الكاذب ليس بأن لا يصدقه أحد، لكن بأنه لن يصدق أحد".

إريك هوفر: " نكذب بأعلى صوتنا عندما نكذب على أنفسنا".

وليام بليك: " الحقيقة التي تقال وإن كانت بدوافع سيئة تهزم كل الكذبات التي يمكن اختراعها".

باولو كويلو: " لا أحد يستطيع أن يكذب ولا أحد يستطيع أن يخبىء شيئاً...عندما ينظر في عين شخص آخر".

رونالد ريغان: "لست ذكياً كفاية كي أكذب!". كن حذراً، ففي بعض الأكاذيب ما يخبر بالحقيقة".

سوفوكلس: " الكذبة لا تعيش حتى تصبح عجوزاً". لو أردت أن يصدق الناس كذبك، امزج معه بعض الحقائق".

مثل عربي: "الكاذب يضيع له صدق كثير!". كذب اللسان من فضول كذب القلب فلا تأمن الكاذب على ود ولا تثق منه بعهد واهرب من وجهه الهرب كله واخوف ما اخاف عليك من خلائك وسجرائك: الرجل الكاذب.

عرف الحكماء الكذب بأنه مخالفة الكلام للواقع ولعلهم أرادوا في هذا التعريف الحقيقة العرفية ولو شاءوا لأضافوا إلى كذب الأقوال كذب الأفعال. ليس الكذب شيئاً يستهان به فهو أس الشرور ورذيلة الرذائل فكأنه اصل والرذائل فرع له بل هو الرذائل نفسها وإنما يأتي في أشكال مختلفة ويتمثل في صور متنوعة.

قال عليه الصلاة والسلام: " إنّ الكذب يهدي إلى الفجور وإنّ الفجور يهدي إلى النار". المنافق كاذب لأن لسانه ينطق بغير ما في قلبه والمتكبر كاذب لانه يدعي لنفسه منزلة غير منزلته والفاسق كاذب لانه كذب في دعوى الإيمان ونقض ما عاهد الله عليه والنمام كاذب لأنه لم يتق الله في فتنته فيتحرى الصدق في نميمته والمتملق كاذب لأن ظاهره ينفعك وباطنه يلذعك. لقد هان على الناس أمر الكذب حتى أنك لتجد الرجل الصادق فتعرض على الناس أمره وتطرفهم بحديثه كأنك تعرض عجائب المخلوقات وتتحدث بخوارق العادات. لا فرق بين كذب الأقوال وكذب الأفعال في تضيل العقول والعبث بالأهواء وخذلان الحق واستعلاء الباطل عليه ولا فرق بين أن يكذب الرجل فيقول: إني ثقة أمين لا أخون ولا أغدر فاقرضني مالاً ارده اليك ثم لا يؤديه بعدذلك وبين أن يأتيك بسبحة يهمهم بها فتنطق سبحته بما سكت عنه لسانه من دعوى الأمانة والوفاء فيخدعك في الثانية كما خدعك في الأولى، لا بل يستطيع كاذب الافعال ان يخدعك ألف مرة قبل ان يخدعك كاذب الاقوال مرة واحدة لأنه لا يكتفي بقول الزور بلسانه حتى يقيم على قضيته



وعود الله في الكتاب المقدس

اّيات عن الكذب في الكتاب المقدس

كولوسي ٣: ٩ ١٠

٩ لاَ تَكْذِبُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِذْ خَلَعْتُمُ الإِنْسَانَ الْعَتِيقَ مَعَ أَعْمَالِهِ، ١٠ وَلَبِسْتُمُ الْجَدِيدَ الَّذِي يَتَجَدَّدُ لِلْمَعْرِفَةِ حَسَبَ صُورَةِ خَالِقِهِ،

اللاويين ١٩: ١٢

وَلاَ تَحْلِفُوا بِاسْمِي لِلْكَذِبِ، فَتُدَنِّسَ اسْمَ إِلهِكَ. أَنَا الرَّبُّ.

الأمثال ٢٥: ١٨

مِقْمَعَةٌ وَسَيْفٌ وَسَهْمٌ حَادٌّ، الرَّجُلُ الْمُجِيبُ قَرِيبَهُ بِشَهَادَةِ زُورٍ.

زكريا ٨: ١٧

وَلاَ يُفَكِّرَنَّ أَحَدٌ فِي السُّوءِ عَلَى قَرِيبِهِ فِي قُلُوبِكُمْ. وَلاَ تُحِبُّوا يَمِينَ الزُّورِ. لأَنَّ هذِهِ جَمِيعَهَا أَكْرَهُهَا، يَقُولُ الرَّبُّ».

الأمثال ١٤: ٥

اَلشَّاهِدُ الأَمِينُ لَنْ يَكْذِبَ، وَالشَّاهِدُ الزُّورُ يَتَفَوَّهُ بِالأَكَاذِيبِ.

الملوك الثاني ٢٢: ١٦

هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: هأَنَذَا جَالِبٌ شَرًّا عَلَى هذَا الْمَوْضِعِ وَعَلَى سُكَّانِهِ، كُلَّ كَلاَمِ السِّفْرِ الَّذِي قَرَأَهُ مَلِكُ يَهُوذَا،

الأمثال ١٩: ٥

شَاهِدُ الزُّورِ لاَ يَتَبَرَّأُ، وَالْمُتَكَلِّمُ بِالأَكَاذِيبِ لاَ يَنْجُو.

التثنية ١٩: ١٦ ١٩

١٦ إِذَا قَامَ شَاهِدُ زُورٍ عَلَى إِنْسَانٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهِ بِزَيْغٍ، ١٧ يَقِفُ الرَّجُلاَنِ اللَّذَانِ بَيْنَهُمَا الْخُصُومَةُ أَمَامَ الرَّبِّ، أَمَامَ الْكَهَنَةِ وَالْقُضَاةِ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ. ١٨ فَإِنْ فَحَصَ الْقُضَاةُ جَيِّدًا، وَإِذَا الشَّاهِدُ شَاهِدٌ كَاذِبٌ، قَدْ شَهِدَ بِالْكَذِبِ عَلَى أَخِيهِ، ١٩ فَافْعَلُوا بِهِ كَمَا نَوَى أَنْ يَفْعَلَ بِأَخِيهِ. فَتَنْزِعُونَ الشَّرَّ مِنْ وَسْطِكُمْ.

رؤيا ٢١: ٨

وَأَمَّا الْخَائِفُونَ وَغَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالرَّجِسُونَ وَالْقَاتِلُونَ وَالزُّنَاةُ وَالسَّحَرَةُ وَعَبَدَةُ الأَوْثَانِ وَجَمِيعُ الْكَذَبَةِ، فَنَصِيبُهُمْ فِي الْبُحَيْرَةِ الْمُتَّقِدَةِ بِنَارٍ وَكِبْرِيتٍ، الَّذِي هُوَ الْمَوْتُ الثَّانِي».

الأمثال ١٩: ٩

شَاهِدُ الزُّورِ لاَ يَتَبَرَّأُ، وَالْمُتَكَلِّمُ بِالأَكَاذِيبِ يَهْلِكُ.

الأمثال ٢٤: ٢٨

لاَ تَكُنْ شَاهِدًا عَلَى قَرِيبِكَ بِلاَ سَبَبٍ، فَهَلْ تُخَادِعُ بِشَفَتَيْكَ؟

المزامير ٥٨: ٣

زَاغَ الأَشْرَارُ مِنَ الرَّحِمِ. ضَلُّوا مِنَ الْبَطْنِ، مُتَكَلِّمِينَ كَذِبًا.

الخروج ٢٣: ١

«لاَ تَقْبَلْ خَبَرًا كَاذِبًا، وَلاَ تَضَعْ يَدَكَ مَعَ الْمُنَافِقِ لِتَكُونَ شَاهِدَ ظُلْمٍ.

يعقوب ٣: ١٤

وَلكِنْ إِنْ كَانَ لَكُمْ غَيْرَةٌ مُرَّةٌ وَتَحَزُّبٌ فِي قُلُوبِكُمْ، فَلاَ تَفْتَخِرُوا وَتَكْذِبُوا عَلَى الْحَقِّ.

الأمثال ١٢: ١٩

شَفَةُ الصِّدْقِ تَثْبُتُ إِلَى الأَبَدِ،، وَلِسَانُ الْكَذِبِ إِنَّمَا هُوَ إِلَى طَرْفَةِ الْعَيْنِ