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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خالد محمد جوشن - فساد النخبة فى مصر
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فساد النخبة فى مصر
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خالد محمد جوشن - فساد النخبة فى مصر