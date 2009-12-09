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تمرينٌ للذهول


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 16:57
المحور: الادب والفن
    


تمرينٌ للذهول



ضَعِ "الأسماءَ" التي تراها مُناسِبة ، بين "الأقواسِ" المُناسِبة ، في "الوطنِ" المُناسِب..
و أخْتَرِ "المَرَضَ" المُناسِبَ لموتِكَ في (بلدك) ..
أو هاجِرْ الى (الحَبَشةِ)على الفور .
مثال (1) :
لنفتَرِض أنَ (سلمان) يكرهُ (صالح) .
و (صالح) يكرهُ (هـادي) .
و (هـادي) لا يحبّهُ أحَد .
لماذا نموتُ (نحنُ) بـ (الكوليرا) ..
ولا يموتونَ (هُم) ؟
مثال (2) :
لنفتَرِضْ أنّ (رجب) يكرهُ (ب) .
و (ب) يحبّ (ق) .
و (ق) لا يحبّه أحد .
و(فلاديمير) يُريدُ أن يشربُ الفودكا في المياه الدافئة.
لماذا نموتُ (نحنُ) بـ (متلازمة بهجت) ..
ولا يموتونَ (هُم) ؟
مثال (3) :
لنفتَرِض أنّ (ن) يكرهُ (م).
و (أ) لا يُحِبُّ ، ولا يكرهُ .. ولا يدري .
و (ب) يكرهُ الجميع .
و (س) يُريدُ ان يرفَعَ "الغُمّة" عن هذه " الأُمّة"
بشفتيهِ المُدهشتين .
و (ح) يعيشُ في الفضاء الخارجيّ ..
و يبتسِمُ ، دائماً ، للثقوبِ الكثيرةِ في طبقةِ الأوزون .
لماذا نموتُ (نحنُ) بـ (متلازمة داون)..
ولا يموتونَ (هُم) ؟





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - تمرينٌ للذهول