

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 16:57

المحور: الادب والفن









تمرينٌ للذهول







ضَعِ "الأسماءَ" التي تراها مُناسِبة ، بين "الأقواسِ" المُناسِبة ، في "الوطنِ" المُناسِب..

و أخْتَرِ "المَرَضَ" المُناسِبَ لموتِكَ في (بلدك) ..

أو هاجِرْ الى (الحَبَشةِ)على الفور .

مثال (1) :

لنفتَرِض أنَ (سلمان) يكرهُ (صالح) .

و (صالح) يكرهُ (هـادي) .

و (هـادي) لا يحبّهُ أحَد .

لماذا نموتُ (نحنُ) بـ (الكوليرا) ..

ولا يموتونَ (هُم) ؟

مثال (2) :

لنفتَرِضْ أنّ (رجب) يكرهُ (ب) .

و (ب) يحبّ (ق) .

و (ق) لا يحبّه أحد .

و(فلاديمير) يُريدُ أن يشربُ الفودكا في المياه الدافئة.

لماذا نموتُ (نحنُ) بـ (متلازمة بهجت) ..

ولا يموتونَ (هُم) ؟

مثال (3) :

لنفتَرِض أنّ (ن) يكرهُ (م).

و (أ) لا يُحِبُّ ، ولا يكرهُ .. ولا يدري .

و (ب) يكرهُ الجميع .

و (س) يُريدُ ان يرفَعَ "الغُمّة" عن هذه " الأُمّة"

بشفتيهِ المُدهشتين .

و (ح) يعيشُ في الفضاء الخارجيّ ..

و يبتسِمُ ، دائماً ، للثقوبِ الكثيرةِ في طبقةِ الأوزون .

لماذا نموتُ (نحنُ) بـ (متلازمة داون)..

ولا يموتونَ (هُم) ؟