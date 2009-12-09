

بابلو سعيده

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 15:01

المحور: القضية الكردية









شمسٌ لا تغيب

يعتقد الزرادشتيّون أن الإله " اهورمزدا " خلق زرادشت من نور ذاته .. ومن دون أبٍ وأمٍّ .ويعتقد اليزدان أنّ " الله " قد أوجد ذاته بذاته .. وأنّه خلق الطاووس من نور ذاته .. ومن دون أمّ وأبٍ .. و هو الشمس الدائمة التي تغيب في عين الناظر .. لا في عين الواقع .واليزدان / الإيزيديون شعب كردي أصيل ينتمي إلى العرق الآري الميدي العظيم.. وهم أبناء عمومة للفرس . وقد شكلوا الإمبراطوية الميدية في التاريخ القديم . وقد استطاع الفرس لاحقاً تسنمّ السلطة منهم .. بالقوّة التاريخيّة. وديانتهم هي من بقايا الدينة الزرداشتيّة القائمة على الثنائيّة " اهور مزدا . اهريمان " الخير والشرّ .. النور والظلام العدالة والظلم " . أما الإيزيديّون فقد اعتمدوا الأحادية . وآمنوا بالإله الواحد الأحد الذي خلق الأرضين " الأرض . السّماء " والناس وجميع الكائنات البيولوجية . وهو إله يعرف الغيب .. وما في القلوب والصدور . وهو الإله القادر على فعل المعجزات .. والقوي الجبّار .. وشديد العقاب على مخالفي نصوصه وأوامره ... لكنه في الوقت ذاته رحيم بهم ... وبعباده جميعاً . والإيزيديّون تاثروا بكتاب الزرادشتيّة" زند أفستا " الذي يتألف من 21 سورة . ويتمحْورحول أهورمزدا الذي هو إله واحد لكلّ العالم ، ولكلّ أمّة أن تناديه بالاسم الذي تريده .والملائكة كائنات مجنّحة نورانيّة لا يعبدها الإنسان بل هي تعبد الله . وتحصي سيّئات وحسنات الإنسان . وتسطّرها في كتاب الحياة الذي سيجده الإنسان أمامه منشوراً حين الموت ، ثمّ تنفصل الروح عن الجسد . وفي يوم الحشر تُجرى المحاكمة أمام رئيس ثلاثة قضاة.