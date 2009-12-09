التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,366,292
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خزعل اللامي - خصخصة وأسلحة !!
|
|
خصخصة وأسلحة !!
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
عاصمة أم رئة العراق الاقتصادية ..آملين ان يتخطى تفكيرهم وتخط
...
- البصرة.. هل تزيل خرابها وتستعيد جمالها ؟؟؟
- السيد ترامب .. يكيفينا مافينا !!
- حكاياتنا.. جراح ورماح !!
- -كلينكس- ..أدله دامغة !!
- سبايكر..ماذا عن المحرضين !!
- أطمئنوا..انها خروقات عابرة!!
- أطمئنوا..انها خروقات عابرة!!
- تمهيدا لأجتماع الرياض الدوحة تتسلم أوراق اعتماد -النصرة- في ...
- ابواق دولة الخلافة
- باتريوت السلطان خارج التغطية!!!
- وان طال الزمان على أمراء القتل وأوردكان !!!
- انهم يقضمون الأرض شبرا شبرا!!!
المزيد.....
- تكذيب لادعاءات إسرائيل تعليق البرغوثي إضرابه
- نتنياهو يمزق وثيقة حماس
- ايمانويل ماكرون رئيسا...ماذا بعد ؟
- أوروبا تتنفس الصعداء عقب انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا
- ترامب يهنىء ماكرون بفوزه برئاسة فرنسا
- الجزائر تستدعي سفير تونس طلبا لـ-توضيحات-
- ايمانويل ماكرون رئيسا...ماذا بعد ؟
- أوروبا تتنفس الصعداء عقب انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا
- ترامب يهنىء ماكرون بفوزه برئاسة فرنسا
- الصحف الفرنسية تحتفي بفوز ماكرون رئيسا لفرنسا
المزيد.....
- لماذا العلمانية وكيف نفهمها / حميد الملا
- الأحزاب المدنية الناشئة ما بعد الثورة و آثرها على السلطة الت ... / يحيي الجعفري
- المسار العدد 3 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- طريق اليسار العدد 95 نيسان/إبريل 2017 / تجمع اليسار الماركسي في سورية
- مفهوم الدولة - الأمة بين الفكر السياسي الحديث والسياسة الش ... / ايت بود محمد
- واقع وعواقب السياسيات الطائفية والشوفينية على هجرة مسيحيي ال ... / كاظم حبيب
- وحدة الشيوعيين العراقيين ضرورة موضوعية لمرحلة مابعد الانتخاب ... / نجم الدليمي
- وحدة الشيوعيين العراقيين ضرورة موضوعية لمرحلة مابعد الانتخاب ... / نجم الدليمي
- عن الثورة بين كانط وماركس / رمضان الصباغ
- الفتوحات المدنية لابن الانسان / السيد نصر الدين السيد
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خزعل اللامي - خصخصة وأسلحة !!